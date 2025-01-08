記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團「A_Root 同根生」攜手北影最佳女配角百白合作新歌〈咚咚〉MV，百白首次跨界演出MV扮女鬼，不僅第一次為戲從頭到尾以大法師的「倒頭栽」之姿展現下腰功力，還犧牲色相獻出「床戲」處女作，與同根生主唱智博上演輔導級床戲，相當逗趣。

▲同根生邀請百白出演〈咚咚〉MV。（圖／笙根蘭陽提供）



百白坦承自己愛演「鬼」，「因為大家對鬼有很多不同的想像，更能自由地揮灑演技！」原本就是同根生歌迷的她，在MV中扮咚咚鬼，不僅與團員組成「小鬼復仇者聯盟」找主唱智博所扮演的男主角報仇，卻意外與他看對眼，兩人重新愛上對方大談人鬼戀，除了床戲，還無厘頭掀裙子給他看。

有趣的是，床戲是兩人即興發揮完成，最後還讓男主角以「脫褲子」加上誇張表情象徵性地完成，點到為止的逗趣表現讓人會心一笑，不過卻險釀讓「小智博」見客。原來智博在演出前忘記要再加原本脫掉的內褲外再多加一層內褲，讓他拍攝時差點把全部的褲子脫下來。

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▲百白在MV中為呈現用頭走路的鬼，必須不斷倒頭栽，相當辛苦。（圖／笙根蘭陽提供）

百白為了扮好用「頭著地走路」的咚咚鬼，整齣戲都得「倒頭栽」入鏡演出，創下她從影以來最刻苦「扮鬼」經驗，每拍完一次倒立，就面紅耳赤地對團員笑喊：「請幫我加薪500元！」更忍不住苦笑說：「既然這麼常演鬼，那我真的該好好練練倒立了！倒吊對嘴唱快歌真的不是人幹的，是鬼幹的！」