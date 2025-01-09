韓邪教淫教主鄭明析「被判17年刑」！　法官再裁3執行：需戴追蹤器

記者張筱涵／綜合報導

南韓攝理教（基督教福音宣教會，JMS）教主鄭明析曾因性侵多名女信徒而入獄10年，但他在2018年2月出獄後再犯，以洗腦方式性侵多名亞洲信徒，他的惡行也被2023年紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露，引起全球譁然。而他今（9日）被判17年有期徒刑。

▲鄭明析。（圖／翻攝自Netflix Asia YouTube）



綜合韓媒報導，韓國最高法院第二刑事部（主審法官：吳景美）於9日上午針對鄭明析因準強姦等罪名被拘留起訴一案進行最終宣判，判處其有期徒刑17年，並裁定附加執行包括15年電子定位追蹤裝置佩戴、10年個人資訊公開、10年禁止從事兒童和青少年相關機構工作等懲處措施。

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案件一審時，法院曾判處鄭明析23年有期徒刑，但二審將刑期減至17年。最高法院此次駁回上訴，維持二審原判，認定量刑合適。

事實上，鄭明析被控於2018年在忠南錦山鎮山面月明洞修煉院等地，對香港籍女性信徒性侵，並對澳洲籍信徒及一名韓國籍女性信徒進行性騷擾。此外，他還被指控誣告外國女性信徒，聲稱對方以虛假性犯罪指控試圖陷害他。

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