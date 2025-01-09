美野火肆虐！《花邊教主》女星「2億豪宅遭燒毀」　驚悚畫面曝

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美野火肆虐！《花邊教主》莉頓梅斯特「2億豪宅遭燒毀」　驚悚畫面曝

記者張筱涵／綜合報導

太平洋帕利塞德（Pacific Palisades）的野火持續肆虐，莉頓梅斯特（Leighton Meester）和亞當布羅迪（Adam Brody）價值美金650萬元（約台幣2.1億元）的洛杉磯豪宅不幸被燒毀，成為這場自然災害中的最新受害者。

▲▼莉頓梅斯特和亞當布羅迪豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Page Six）▲▼莉頓梅斯特和亞當布羅迪豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Page Six）

▲莉頓梅斯特和亞當布羅迪豪宅被燒毀。（圖／翻攝自YouTube／Page Six）

據外媒《Page Six》報導，莉頓梅斯特和亞當布羅迪的豪宅遭大火吞噬，從公開的照片和影片顯示，火焰穿透車庫門，屋頂完全被掀開，整棟三層樓的房屋及周圍綠地陷入火海。目前，他們尚未對此事發表回應，其經紀公司也未回應相關話題。

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莉頓梅斯特和亞當布羅迪才剛出席金球獎紅毯，慶祝丈夫憑藉電影《天作不合的我們》獲得最佳男演員提名，並在派對上與演員好友們歡度夜晚，當時莉頓梅斯特還放閃說：「為我的愛感到驕傲。」

▲▼莉頓梅斯特和亞當布羅迪豪宅。（圖／翻攝自Instagram／itsmeleighton）

▲莉頓梅斯特和亞當布羅迪前幾天才開心出席金球獎。（圖／翻攝自Instagram／itsmeleighton）

然而，金球獎僅過去兩天，洛杉磯地區就因強風引發野火，超過3萬居民被迫撤離家園，其中包括班艾佛列克（Ben Affleck）、曼蒂摩兒（Mandy Moore）。而斯賓塞普拉特（Spencer Pratt）與海蒂蒙塔格（Heidi Montag）也在社交媒體上透露，他們的家也在這場災難中被燒毀，這場野火不僅造成財產損失，還影響了數以萬計的洛杉磯居民，災情持續牽動全球關注。

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