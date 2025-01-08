農曆過年必追《甄嬛傳》馬拉松　被問2025春節改片單…電視台回應

記者黃庠棻／台北報導

農曆春節即將到來，2024年台灣觀眾熱情追宮鬥劇《後宮甄嬛傳》的馬拉松直播，最高創下6.1萬人在線觀看，成為全台話題最夯的過年活動。該劇開播至今已有13年，已經成為經典中的經典，至於2025年過年是否依舊直播，八大電視也做出回應。

▲《後宮甄嬛傳》播出至今已13年。（圖／翻攝自微博）

八大電視於每年農曆新年期間，都會在YouTube上24小時馬拉松直播宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，吸引眾多劇迷觀看，顯然已成為過年的必備儀式。2024年的2月19日晚間播出該片的最後一集，竟然突破6.1萬人在線觀看「皇上駕崩」的經典橋段。

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▲八大電視過去都會播出《後宮甄嬛傳》馬拉松。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）

對此，《ETtoday星光雲》詢問八大電視，2025年是否也會播放《後宮甄嬛傳》馬拉松，電視台回應「目前還在規劃中」，就連播出的時間也還沒有定案，提及該劇播出迴響很好也開玩笑回應「是年度盛事」，不過被問及是否還有其他播出片單在考慮，電視台則語帶保留「規劃中」。

▲八大電視過去都會播出《後宮甄嬛傳》馬拉松。（圖／翻攝自YouTube／GTV DRAMA 八大劇樂部）