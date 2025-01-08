ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊胡宇威陳庭妮松山區約會「當街放閃」！　相愛10年1互動仍像熱戀

胡宇威、陳庭妮被本刊直擊一起勾手散步回家，夫妻互動超甜蜜。（圖／本刊攝影組）

▲胡宇威、陳庭妮被本刊直擊一起勾手散步回家，夫妻互動超甜蜜。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

「陽光男神」胡宇威和偶像劇「真愛女王」陳庭妮結婚至今1年半，感情依舊甜蜜蜜，上月20日時報周刊CTWATNT再度直擊這對夫妻甜蜜散步，兩人一起穿著同色系情侶裝，相當具有儀式感，胡宇威還帶著愛妻陳庭妮一起騎著單車逛大街幫助消化，大馬路上曬恩愛，完全沒有因爲近期忙著拍攝實境秀《我們這一攤2》，而冷落了對老婆陳庭妮的陪伴。

2024年12月20日晚間9點多，本刊在台北市松山區直擊胡宇威和陳庭妮一起穿著同屬大地色系情侶裝，戴著口罩相當低調地步行經過速食店外，看來是剛用餐完正悠閒地在馬路上散步，走著走著還走到附近的YouBike，一人騎著一輛自行車離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡宇威和陳庭妮小倆口穿著同屬大地色系情侶裝出門。（圖／本刊攝影組）

▲胡宇威和陳庭妮小倆口穿著同屬大地色系情侶裝出門。（圖／本刊攝影組）

結束用餐後，胡宇威和陳庭妮騎上YouBike回家，順便幫助消化。（圖／本刊攝影組）

▲結束用餐後，胡宇威和陳庭妮騎上YouBike回家，順便幫助消化。（圖／本刊攝影組）

在等候紅綠燈時，胡宇威突然騎著車圍著老婆陳庭妮轉圈圈，彷彿陳庭妮是世界的中心一樣，畫面相當唯美浪漫，而即便隔著口罩，在遠處的我們都已經感受到陳庭妮臉上的笑意藏不住，交往9年，結婚1年半，胡、陳夫妻依舊如同年輕情侶一般天真爛漫，相當可愛。

過馬路等紅綠燈時，胡宇威騎著車圍著老婆轉圈圈，很會耍浪漫，陳庭妮則是滿臉笑意被逗得超開心。（圖／本刊攝影組）

▲過馬路等紅綠燈時，胡宇威騎著車圍著老婆轉圈圈，很會耍浪漫，陳庭妮則是滿臉笑意被逗得超開心。（圖／本刊攝影組）

夫妻倆就這樣一前一後騎著自行車，約莫10分鐘後，兩人先到定點還了車，接著陳庭妮再度勾著老公的手，繼續散步行程。走著走著便轉進附近的超市採買，除了雞蛋、蔥等食材之外，另外還挑了些餅乾零食。結束採買後胡宇威展現男人力負責提著一大袋超市戰利品，而陳庭妮則是右手拿著一盒雞蛋、左手勾著老公一起回家。

把車歸還後兩人繼續勾手散步，並轉往超市採買日常用品。（圖／本刊攝影組）

▲把車歸還後兩人繼續勾手散步，並轉往超市採買日常用品。（圖／本刊攝影組）

愛的魔力轉圈圈1／胡宇威繞愛妻陳庭妮團團轉　大街上真實上演偶像劇情節

▲在超市採買結束後，陳庭妮一手拿蛋、一手勾著老公一起回家。（圖／本刊攝影組）

陳庭妮過去曾分享和胡宇威維持感情的秘訣，第一「牢記對方的好」、第二「多陪伴彼此」，透露即便工作再忙都一定會抽出時間彼此陪伴，享受在一起的時光。而在回家的路上，低調習慣的這對夫妻，對於周遭路人似乎仍然保持警戒，除了小跑步快步過馬路，當看後面有車開近，陳庭妮還會回頭查看，非常注意安全，最後兩人終於結束晚餐和採買行程一起返家。

延伸閱讀
愛的魔力轉圈圈2／胡宇威夜市擺攤大展親和力　粉絲要求來者不拒
再圓歌手夢1／劉畊宏演唱會變集體跳操　觀眾為言承旭買票大傻眼
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

推薦閱讀

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

饗饗爆食安風波！　艾瑞絲拒吃：謝師宴吃同集團餐廳集體中毒

饗饗爆食安風波！　艾瑞絲拒吃：謝師宴吃同集團餐廳集體中毒

熊熊自爆「睡覺躺尪懷裡同步呼吸」　羞問：這算怪癖嗎？

熊熊自爆「睡覺躺尪懷裡同步呼吸」　羞問：這算怪癖嗎？

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

大陸女歌手出道10年首度來台！　大膽剃平頭造型曝光

大陸女歌手出道10年首度來台！　大膽剃平頭造型曝光

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

Apple產後7個月「鏡頭前掀衣」！肚皮真實狀態現形 網驚：好猛喔

艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪：個人造業個人擔

艾莉絲「減少聊家務事」原因曝　抱怨文惹毛英國尪：個人造業個人擔

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／邱軍撞死運將「還隱瞞登台演出」　經紀公司聲明怒了：研議解約

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬

邰智源看不慣「癮君子邊走邊抽菸」　罕見動怒吐槽：很低級

《請回答1988》男星遭爆「拍貼機店搞4P」　本尊曬照諷：沒那麼瘋

饗饗爆食安風波！　艾瑞絲拒吃：謝師宴吃同集團餐廳集體中毒

熊熊自爆「睡覺躺尪懷裡同步呼吸」　羞問：這算怪癖嗎？

陸失聯男星「左腿一片紅」原因曝！　現身警局受訪：我很ok

大陸女歌手出道10年首度來台！　大膽剃平頭造型曝光

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人...她花16年才放下自責

小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王, 胡宇威, 陳庭妮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 千萬豪宅免費住！　王子、昆凌10年情誼成關鍵…風水房助攻事業
  2. 直擊胡宇威陳庭妮松山區約會「當街放閃」！　相愛10年1互動仍像熱戀
  3. 小三上位！休傑克曼牽手新女友　離婚兩年「雙劈腿認證」好男人形象全毀
  4. 小S身體冒2問題放話「與酒精鬧翻」！被瘋傳健康有異…S媽氣憤回應
  5. 王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」！4年天王嫂一毛未收…現省864萬
  6. 小S肝臟拉警報！　突宣布戒酒內幕不簡單　好友口風超緊
  7. 熊熊自爆「睡覺躺尪懷裡同步呼吸」　羞問：這算怪癖嗎？
  8. 大陸女歌手出道10年首度來台！　大膽剃平頭造型曝光
  9. 饗饗爆食安風波！　艾瑞絲拒吃：謝師宴吃同集團餐廳集體中毒
  10. J女郎李心艾甜曬婚戒嫁了！　貼臉老公放閃：我們官宣啦

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366