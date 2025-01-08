直擊胡宇威陳庭妮松山區約會「當街放閃」！　相愛10年1互動仍像熱戀

▲胡宇威、陳庭妮被本刊直擊一起勾手散步回家，夫妻互動超甜蜜。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

「陽光男神」胡宇威和偶像劇「真愛女王」陳庭妮結婚至今1年半，感情依舊甜蜜蜜，上月20日時報周刊CTWATNT再度直擊這對夫妻甜蜜散步，兩人一起穿著同色系情侶裝，相當具有儀式感，胡宇威還帶著愛妻陳庭妮一起騎著單車逛大街幫助消化，大馬路上曬恩愛，完全沒有因爲近期忙著拍攝實境秀《我們這一攤2》，而冷落了對老婆陳庭妮的陪伴。

2024年12月20日晚間9點多，本刊在台北市松山區直擊胡宇威和陳庭妮一起穿著同屬大地色系情侶裝，戴著口罩相當低調地步行經過速食店外，看來是剛用餐完正悠閒地在馬路上散步，走著走著還走到附近的YouBike，一人騎著一輛自行車離開。

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▲胡宇威和陳庭妮小倆口穿著同屬大地色系情侶裝出門。（圖／本刊攝影組）

▲結束用餐後，胡宇威和陳庭妮騎上YouBike回家，順便幫助消化。（圖／本刊攝影組）

在等候紅綠燈時，胡宇威突然騎著車圍著老婆陳庭妮轉圈圈，彷彿陳庭妮是世界的中心一樣，畫面相當唯美浪漫，而即便隔著口罩，在遠處的我們都已經感受到陳庭妮臉上的笑意藏不住，交往9年，結婚1年半，胡、陳夫妻依舊如同年輕情侶一般天真爛漫，相當可愛。

▲過馬路等紅綠燈時，胡宇威騎著車圍著老婆轉圈圈，很會耍浪漫，陳庭妮則是滿臉笑意被逗得超開心。（圖／本刊攝影組）

夫妻倆就這樣一前一後騎著自行車，約莫10分鐘後，兩人先到定點還了車，接著陳庭妮再度勾著老公的手，繼續散步行程。走著走著便轉進附近的超市採買，除了雞蛋、蔥等食材之外，另外還挑了些餅乾零食。結束採買後胡宇威展現男人力負責提著一大袋超市戰利品，而陳庭妮則是右手拿著一盒雞蛋、左手勾著老公一起回家。

▲把車歸還後兩人繼續勾手散步，並轉往超市採買日常用品。（圖／本刊攝影組）

▲在超市採買結束後，陳庭妮一手拿蛋、一手勾著老公一起回家。（圖／本刊攝影組）

陳庭妮過去曾分享和胡宇威維持感情的秘訣，第一「牢記對方的好」、第二「多陪伴彼此」，透露即便工作再忙都一定會抽出時間彼此陪伴，享受在一起的時光。而在回家的路上，低調習慣的這對夫妻，對於周遭路人似乎仍然保持警戒，除了小跑步快步過馬路，當看後面有車開近，陳庭妮還會回頭查看，非常注意安全，最後兩人終於結束晚餐和採買行程一起返家。

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