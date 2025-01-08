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小S身體冒2問題放話「與酒精鬧翻」！被瘋傳健康有異…S媽氣憤回應

【小S肝臟拉警報3】小S放話「與酒精鬧翻」健康有異？　S媽回應了

▲前年小S（右）和賈永婕（左）喝醉後一起扮鬼臉拍照。（圖／翻攝自小S IG）

圖文／鏡週刊

去年底，貪杯形象濃烈的小S竟宣布已戒酒1個月，而且還被說46歲的她因此回春，只是本刊近來從各處不同消息來源得知，其實小S去年檢查出肝似乎有問題，加上一直以來睡不太著的老毛病，導致不得不放話「與酒精鬧翻、冷戰」；此外，圈內逐漸也擴散出擔心小S身體健康狀況的聲音了。

畢竟小S過去曾有名言，自己唯獨戒不掉的習慣就是要每天小酌一杯雞尾酒加溫熱水，還說：「若是有人勸戒酒，會用台語回覆對方『去死好了！』」如今小S說戒就戒，於是傳出肝臟拉警報，更努力靠運動養生。

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【小S肝臟拉警報3】小S放話「與酒精鬧翻」健康有異？　S媽回應了

▲眾所皆知小S熱愛喝酒，睡前幾乎都要靠酒助眠。（圖／翻攝自小S IG）

對此，本刊詢問S媽，她聽了則是相當氣憤，怒回：「沒這回事！哪個人心腸這麼惡毒！亂詛咒人、壞嘴、自己受著吧！」至於是否知道小S因為肝的問題而戒酒，她則沒有多做回應。

【小S肝臟拉警報3】小S放話「與酒精鬧翻」健康有異？　S媽回應了

▲S媽（左）對於小S（右）身體長東西的傳聞，怒回「沒這種事。」但至於小S是否因為肝臟問題而戒酒，她則沒有多做回應。（圖／翻攝自小S IG）

【小S肝臟拉警報3】小S放話「與酒精鬧翻」健康有異？　S媽回應了

▲好友黑人陳建州（右）認為小S（中）戒酒後氣色更好，但未聽說有生病狀況。左為范瑋琪。（圖／翻攝自小S微博）

回顧小S之前獻給已逝爸爸的歌曲〈欠揍的你〉，小S透露S爸生前有酗酒習慣，導致母親必須一肩扛起三個女兒的養育重擔。雖然後來S爸戒酒，但仍因肝癌離世；當時憶及父親，小S則以該首歌曲表達：「其實我們非常愛他（S爸），我想把我真實的感受，還有我們跟爸爸相處之間的事寫下來。」小S在2年前已經宣布酒量減半，醫界則讚「因為酒算碳水化合物，而且會讓三酸甘油酯升高」，現更高調喊出戒酒，甚至節目釋出「不熙娣戒酒協會！小S帶大家喊話：酒精不好！」的短影片。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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