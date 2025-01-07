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王鶴棣脫了！上半身全空秀「巨肌身材」　新戲開播就霸榜拿冠軍

記者黃庠棻／台北報導

Disney+古裝懸疑探案劇《大奉打更人》由當紅明星王鶴棣、田曦薇主演，自上線以來好評不斷，除了在騰訊站內持續霸榜，各平台的播放量也早已破億外，更在Disney+「台灣本日熱播Top 10」拿下冠軍頭銜，穩坐近期最火紅古裝劇寶座。

▲王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》演技受到肯定。（圖／Disney+提供）

面對《大奉打更人》的好成績，王鶴棣也獲得原作作者賣報小郎君公開讚賞，表示「感謝棣棣，讓許七安從書本裡走出來」，高度肯定王鶴棣的表演讓他非常驚艷。

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▲王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》演技受到肯定。（圖／Disney+提供）

這次王鶴棣為了要演出個性精明、武功高強又充滿幽默的許七安，讓他下了不少苦功，王鶴棣先前接受訪問，透露劇組曾移到新疆拍攝，當地氣溫高達40多度，但是所有人仍要穿著厚重的古裝制服，直呼「有時候拍完戲吃盒飯的時候，其實飯都有點餿了」，但他仍然樂在其中，並說自己拍完《大奉打更人》已有一年多，但對於劇情、對白依舊印象深刻。

▲王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》演技受到肯定。（圖／Disney+提供）

至於《大奉打更人》最吸引人的部分，在於「許七安」對正義充滿堅持，王鶴棣更表示自己是獨生子，從小家庭成員就比較少，所以每次拍吃飯戲時，能與劇中的二叔一家人一起坐在餐桌前吃飯，是非常幸福的一件事「我感覺我們就像一家人一般親切」。

▲《大奉打更人》。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》演技受到肯定。（圖／Disney+提供）

王鶴棣所飾演的主角許七安，先前在第7集裸上半身展現壯碩肌肉讓無數網友驚豔，在正式加入「打更人」行列成為銅鑼之後，其依靠現代智慧的破案技巧更是引來金鑼的三大高手南宮倩柔（范帥琦飾）、楊硯（范世錡飾）以及、姜律中（付磊飾）爭相想要將他納入麾下，引爆熱烈話題。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》演技受到肯定。（圖／Disney+提供）

除了面對三大高手的相互過招，許七安另一方面還要潛藏在「天諦會」組織，查探他們的真實目的為何，此外，許七安與臨安公主（田曦薇飾）也有不少逗趣對戲，讓網友無比期待兩人接下來有更多的曖昧橋段。古裝懸疑探案劇《大奉打更人》已於Disney+ 熱播中，並將於本週一至五晚間六點更新。

▲王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》裸身秀肌肉。（圖／Disney+提供）

《大奉打更人》改編自網路小說作家賣報小郎君的同名小說，該作曾拿下「年度最佳作品」、「年度男頻人氣十強」、「年度東方幻想題材作品」及「年度影視改編期待作品」四項稱號，故事講述一個從現代來到大奉王朝的熱血青年許七安（王鶴棣 飾），想透過先進的思維和知識改變人生，卻終是別人棋盤上的一枚棋子，慢慢他懂得了命運的饋贈，決心蛻變成棋手，開拓引領一個嶄新的大奉世界。

▲《大奉打更人》由王鶴棣、田曦薇。（圖／Disney+提供）

▲王鶴棣在《大奉打更人》演技受到肯定。（圖／Disney+提供）

除了《大奉打更人》將加入Disney+ 強大的華語影視娛樂作品陣容外，觀眾們還可以在Disney+獨家觀看《腦筋急轉彎》延伸影集《夢境製片廠》，揭密萊莉腦中「夢境製片廠」不為人知的製片廠工作日常；還有由《MOVING異能》姜草二度操刀的最新力作，講述六個失去過往記憶的陌生人，受困於生命與死亡間的神祕故事的超自然懸疑韓劇《照明商店》等超豐富迪士尼、皮克斯、Stars 等六大品牌旗下的獨家作品，都已在Disney+獨家熱播中。

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王鶴棣, 大奉打更人, 田曦薇

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