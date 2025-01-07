韓版《不能說的秘密》神還原鋼琴對決、四手聯彈　網呼少了它不對味

文／妞新聞

「我是小雨，我愛你，你愛我嗎？」由台灣天王「周杰倫」自編自導自演的處女作電影《不能說的秘密》，自2007年上映之後有如黑馬一般席捲全台票房，結合時空穿越奇幻元素的音樂愛情故事，同時也在韓國爆紅、掀起「台灣純愛風潮」，不只讓主角周杰倫、桂綸鎂聲勢暴漲，還讓周董的母校淡江高中成為朝聖打卡景點。

《不能說的秘密》翻拍韓版

高中三角修羅場「變大學」

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▲周杰倫、桂綸鎂《不能說的秘密》也在韓國爆紅。（圖／insight）



高中生葉湘倫、路小雨、晴依的純純三角戀情，換成韓國版會如何上演？《不能說的秘密》改編翻拍而成的韓國版電影，男主角由以《沒關係，是愛情啊》、《百日的郎君》、《與神同行》備受認證的「演技豆」D.O.（都敬秀）扛下，女主角找來Netflix《地獄公使》中表現亮眼的「元真兒」飾演，而辛叡恩則是出演情敵女二。

▲（左起）元真兒、都敬秀、辛叡恩。（圖／IG@hipkr_）

原本是高中時期的校園戀曲，韓版則是配合演員年齡微調，改為在「音樂大學」發生的故事，早在2021年就敲定演員開拍，直到3年後才確定要在今年1月21日上映，讓粉絲們等好久啊。

電影預告終於來了！



名場面神還原卻少了「它」

▲韓版《不能說的秘密》預告公開。（圖／Youtube／hivemedia_corp，下同）



稍早官方釋出《不能說的秘密》電影預告，可以看到一開場就是換上「小美短髮」的元真兒版本路小雨，與辛叡恩一起去看D.O.版的葉湘倫的鋼琴對決，兩人在琴房的相遇、默契鬥琴、心動戴上耳機的經典場面通通還原，復古氛圍還原度蠻高。

台灣網友也紛紛大讚元真兒的空靈氣質、純淨笑容，與桂綸鎂不謀而合，但D.O.卻被嫌『長太帥了』（笑）！另外，韓版似乎沒有拿下關鍵歌曲〈Secret〉的版權，預告中也沒出現經典的「立可白跨時空留言」的片段，讓網友們大呼：「不夠對味」、「先扣分」、「想聽原版音樂。」

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