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樂天陳伊日本滑雪「只穿運動背心」！　炸出超兇上圍身材全看光

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳伊最近到日本滑雪，平時會透過社群記錄生活的她，就在IG上傳一段身穿運動背心在雪地熱舞的影片，火辣上圍及身材曲線一次看光，畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言驚呼：「好猛！」

▲▼陳伊。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

▲陳伊分享火辣滑雪裝。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

影片中，陳伊身穿一件鮮綠色的運動背心，襯托傲人上圍，她露出纖細腰部，下身搭配一條寬鬆的深灰色長褲，腰上還繫著黑色的腰帶，整體造型簡約且充滿活力。她的頭上戴著一頂黑色毛絨貓耳帽，增添俏皮感，並將一頭長髮自然垂下，對鏡頭變換舞姿，露出燦爛笑容。

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▲▼陳伊。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

▲陳伊穿運動背心在雪地跳舞。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

陳伊提到，自己原以為並不怕冷，但當她置身於寒冷的戶外雪地中時，發現臉部竟然凍得僵硬，讓她不禁大笑說：「臉真的冷到好僵呀！」以單薄布料入鏡的她幽默表示，「先忽略我的腰間肉，我只是想到戶外冷凍減脂哈哈哈。」貼文及影片曝光後，吸引網友朝聖留言，忍不住讚嘆：「光看都覺得冷，雞皮疙瘩都冒出來了！」也有網友稱讚她的勇氣與敬業精神，紛紛留言「好猛」、「好強」、「好美」、「好辣。」

▲▼陳伊。

▲陳伊到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／bobeyiyi）

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