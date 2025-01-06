金球獎即時名單／《馴鹿寶貝》奪最佳迷你影集　 《天后與草莓》獲喜劇影集

記者蕭采薇／綜合報導
第82屆金球獎台灣時間6日上午登場，今年活動於比佛利山莊希爾頓飯店舉行。《幕府將軍》真田廣之獲得視帝，淺野忠信也憑此劇獲得最佳男配角，《馴鹿寶貝》潔西卡甘尼則獲得電視類最佳女配角。黛咪摩爾以《懼裂》獲得音樂／喜劇類最佳女主角，賽巴斯汀史坦則以《非常男人》獲得音樂／喜劇類最佳男主角。
▲金球獎《魷魚遊戲》李政宰到場，他曾獲提名視帝，但當時未獲獎。（圖／達志影像／美聯社）
電影類 最佳女配角
柔伊莎達娜《毒王女人夢》
▲柔伊莎達娜以《毒王女人夢》拿下最佳女配角。（圖／達志影像／美聯社）
電視類 音樂／喜劇類 最佳女主角
珍史瑪特《天后與草莓》
▲珍史瑪特。（圖／達志影像／美聯社）
電影類 最佳男配角
基倫考克金《跳痛之旅》
▲基倫考克金。（圖／達志影像／美聯社）
電視類 最佳男主角
《幕府將軍》真田廣之
▲真田廣之。（圖／路透社）
電視類 最佳女配角
潔西卡甘尼《馴鹿寶貝》
▲潔西卡甘尼。（圖／路透社）
電視類 最佳男配角
淺野忠信《幕府將軍》
▲淺野忠信。（圖／達志影像）
電視類 音樂／喜劇 最佳男主角
傑瑞米艾倫懷特《大熊餐廳》
▲《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（左）第三度獲獎。（圖／Disney+提供）
電影類 最佳劇本
《教宗選戰》
最佳站立喜劇
黃艾莉《黃艾莉：單身女子》
最佳外語片（最佳國際影片）
《毒王女人夢》（Emilia Perez）
電視類 最佳迷你影集／電視電影 最佳男主角
柯林法洛《企鵝人》（The Penguin）
▲柯林法洛《企鵝人》。（圖／劇照）
電視類 最佳迷你影集／電視電影最佳女主角
茱蒂佛斯特《無間警探》（True Detective: Night Country）
▲茱蒂佛斯特。（圖／路透）
音樂／喜劇類最佳女主角
黛咪摩爾《懼裂》
▲黛咪摩爾。（圖／路透）
音樂／喜劇類最佳男主角
賽巴斯汀史坦《非常男人》
▲賽巴斯汀史坦。（圖／達志影像／美聯社）
最佳動畫片
《喵的奇幻漂流》
最佳導演
布拉迪科貝特《粗獷派建築師》
最佳配樂
《挑戰者》
最佳原創電影歌曲
《毒王女人夢》−《EL MAL》
電影院和票房成就
《魔法壞女巫》
▲《魔法壞女巫》獲頒金球獎「電影院和票房成就」。（圖／路透）
電視類 最佳迷你影集／電視電影
《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）
▲《馴鹿寶貝》劇照。（圖／Netflix提供）
音樂／喜劇類
最佳影集 《天后與草莓》（Hacks）
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