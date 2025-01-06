金球獎／「甜茶模仿大賽」冠軍登上紅毯　裘莉、妮可基嫚搶影后

記者蕭采薇／綜合報導

第82屆金球獎台灣時間6日上午登場，今年活動於比佛利山莊希爾頓飯店舉行，現場依然星光熠熠。然而在一票大明星前，兩位「素人」的出場卻令人會心一笑。原來是在萬聖節期間轟動的「甜茶模仿大賽」中拿下冠軍的邁爾斯米切爾（Miles Mitchell）。

▲模仿大賽冠軍素人（左起）馬克斯布勞恩斯坦、邁爾斯米切爾登上紅毯。（圖／達志影像／美聯社）

邁爾斯米切爾和在「格倫鮑威爾模仿大賽」拿下冠軍馬克斯布勞恩斯坦（Max Braunstein），一同現身金球獎紅毯，並拿著「我在名人相似大賽拿冠軍，我現在在金球獎」，幽默感滿分。大尺碼辣模艾希莉葛拉罕（Ashley Graham）則是全場最性感。

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▲金球獎紅毯：艾希莉葛拉罕全場最辣。（圖／路透社）

今年金球獎競爭激烈，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）以《瑪麗亞》（Maria）入圍戲劇類最佳女主角，將和妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特溫斯蕾（Kate Winslet）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）等人角逐影后，堪稱是死亡之組。澤井杏奈、真田廣之則以《幕府將軍》入圍，有望再創亞洲奇蹟。

▲妮可基嫚。（圖／路透社）

▲真田廣之。（圖／路透社）

▲澤井杏奈。（圖／路透社）

▲贊達亞。（圖／路透社）

▲凱特布蘭琪。（圖／路透社）