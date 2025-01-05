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舒淇出國沒帶行李「到機場才發現」　無奈自嘲：瞎到最高點

記者王靖淳／綜合報導

女星舒淇出道多年，憑著凍齡美貌圈粉數人，更成為許多人心中的女神代表，平時會透過社群記錄生活的她，今（5）日突然在IG發文透露自己到了機場才發現沒帶行李，不禁幽默自嘲：「蝦（瞎）到最高點。」

▲▼舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇透露，自己在前往機場時，直到下車才發現最重要的行李沒帶，「今日蝦（瞎）到最高點，到了機場才知道我忘了帶行李。」她表示，平日總是熱心助人的輝哥當天負責送她到機場，但對她「空手」的情況毫無察覺，居然一路將她送到目的地，完全沒提出疑問。為此，舒淇調侃道：「居然也不問我說你的行李怎麼沒帶呢？」當她下車問對方行李在哪時，輝哥竟然一臉茫然，讓舒淇忍不住笑翻。

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▲▼舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇到機場才發現沒帶行李。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表達自己對此事的看法。有粉絲忍不住笑說：「怎麼可愛成這樣！」更有網友開玩笑稱她這種「瀟灑不帶行李」的態度十分特別。針對舒淇的迷糊行為，有人笑稱「護照和手機有帶就好」，也有網友驚訝地表示「妳⋯⋯好扯！」此外，有好心的粉絲留言提醒舒淇要更加注意「下次一定要記得！」掀起不小討論。

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