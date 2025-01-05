《百靈果》凱莉拿聰明球治漏尿　被尪1句話逗樂：又不是按摩棒

記者王靖淳／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉在去年8月中旬平安生下女兒，平時常透過社群記錄日常生活的她，日前發文透露，產後面臨漏尿問題的經歷，最近更拍短片分享，自己使用治療師推薦的「聰明球」來訓練骨盆底肌，不料卻被老公問要不要打開開關，誤會是按摩棒。

▲凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

影片中，凱莉坦言，一開始在使用聰明球時並未感受到明顯效果，還自嘲自己的私處「是不是太鬆了」，不料一旁的老公聽聞後卻問她需不需要打開開關。為此，凱莉感到哭笑不得，同時也強調聰明球並非按摩棒，需要正確使用來進行肌肉訓練，「不用開開關，它又不是按摩棒。」

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▲凱莉大方分享產後漏尿治療地點。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

針對粉絲的詢問，凱莉大方分享自己進行治療的地點，並特別感謝物理治療師的專業協助。她強調，每個人的情況不同，適合的治療方式也會有所差異，呼籲大家在面對這類問題時，需耐心調整身體狀態。凱莉透露個人心得：「最後還是要回歸到，自己願不願意花時間去好好訓練骨盆底肌，並有耐心的讓身體慢慢恢復。」