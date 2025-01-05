吳思賢回來了！　34歲生日第一天「竟宣布沒收粉絲手機」全場嚇傻

記者蔡琛儀／台北報導

吳思賢（小樂）出道10週年，今（5日）歡度34歲生日，唱片公司和經紀公司特別幫他舉辦生日會，不到三天湧進超過3500人留言報名，一向寵粉的他，不僅在活動現場大方秀出從未曝光過的私房照，也正式宣布與華納音樂聯手合作的全新專輯進度已經來到八成，更首唱新歌〈好久不見〉，透露專輯今年夏天前一定會跟大家見面。

▲吳思賢（小樂）舉辦34歲生日會。（圖／華納提供）

為了怕新歌早洩，吳思賢還在進場時先沒收粉絲的手機。活動上小樂與大家近距離接觸，互動環節也大方的與歌迷們合唱、跳舞、玩自拍，就連「情話挑戰」也難不倒他，他感性的說著生日願望：「真的很開心見到大家！其實這陣子看到韓國空難的新聞感到非常心痛，一定有超多人同時在承受失去親友的痛苦，雖然老套，但我真的希望大家都可以平安健康就好！」接著分享2025新年新希望：「今年會是以音樂為主的一年！對自己的期許就是一定要保持最好的身心靈狀態，因為這樣才能給大家更好的作品，以及更好的音樂體驗。」

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感性的他說到激動處語帶哽咽：「每跨過一個年，就代表我們又多陪伴彼此一年，感情累積也就多一年，真的超感謝時間的堆疊，一步一步造就了我們的情誼，謝謝你們陪我那麼久，這是一份對我很重要的關係，我很重視也很珍惜。」台上台下的大家，跟著小樂一下笑一下哭，溫馨感人。

▲吳思賢向粉絲保證新專輯今年會產出。（圖／華納提供）

活動尾聲，他也向眾人致謝：「我要謝謝一路上身邊的貴人、家人、朋友、我的唱片公司跟經紀公司、我的老闆、我的歌迷們。你們的支持是我這一路上最大的動力，我也想要謝謝自己這麼努力，我會帶著這麼多愛，繼續帶著好的作品回饋分享給大家，也希望未來能透過我的能力，幫助到更多需要幫助的人，是我現在對自己的最大期許！」