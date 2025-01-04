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直擊／CNBLUE唱到脫了！放送超壯手臂　鄭容和霸氣下令：不准看其他歌手

記者吳睿慈／桃園報導

FNC BAND Kingdom首次在台舉辦，4、5日兩天在桃園巨蛋與粉絲同歡。CNBLUE壓軸登場，鄭容和甫出場就先用中文大喊「新年快樂」、「恭喜發財」，向全場粉絲問候，帶來熱門歌曲〈i’m a loner〉、〈Intuition〉、〈Love〉，連續3首歌將氣氛炒到最高點。

▲▼直擊／CNBLUE唱到全脫了！　鄭容和霸氣下令：不準看其他歌手 。（圖／讀者提供）

▲CNBLUE壓軸登場。（圖／讀者提供）

鄭容和用中文與歌迷打招呼「大家好我們是CNBLUE」， 他嘴甜表示：「今天我非常幸福，謝謝大家。」除了拜早年外，他還俏皮伸出手喊「紅包」，向觀眾討了3次紅包，接著說「你們是不是等很久了，我們想死你們了，所以早上10點就開始梳化了」，身為最後一個表演者，他們開心大喊：「終於見到你們了喔，我們要嗨到最後喔，一定要玩得很開心喔！」

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▲▼直擊／CNBLUE唱到全脫了！　鄭容和霸氣下令：不準看其他歌手 。（圖／讀者提供）

▲CNBLUE登場狂喊「新年快樂」。（圖／讀者提供）

台下歌迷反應熱烈，就連鄭容和講韓文都聽得懂，他驚訝反問：「你們為什麼韓文這麼好，是因為CNBLUE嗎？真的嗎？」李正信看到滿場歌迷，他也讚嘆：「我們2025第一場表演在桃園，謝謝來到這裡的每位歌迷，謝謝你們，會帶給大家難忘的回憶，我們會盡全力！」

姜敏赫也向觀眾問候：「大家好，新年第一個演唱會與大家見面感到很榮幸，不只我們，還有跟家族其他樂團一起演出非常開心，你們呢？開心嗎？」氣氛超嗨，鄭容和甚至跳下台與觀眾互動，掀起陣陣尖叫聲。

▲▼直擊／CNBLUE鄭容和、姜敏赫唱到脫掉。（圖／讀者提供）

▲▼CNBLUE鄭容和、姜敏赫唱到脫掉。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／CNBLUE唱到全脫了！　鄭容和霸氣下令：不準看其他歌手 。（圖／讀者提供）

現場氣氛熱烈，在唱到〈Coffee shop〉、〈Cinderella〉時，姜敏赫、鄭容和更是嗨到脫了，兩人把外套脫掉只剩背心，露出精壯手臂，台下又是一陣掀頂尖叫聲，鄭容和則用中文回應「太熱」、「你們真的好棒」、「我愛你們」，最後他們帶來〈A Sleepless Night〉，歌迷哀嚎不斷，他們調皮地說：「要不要再唱2個小時？」鄭容和則賣關子：「大家，我們今年會再來吧？你們尖叫聲大聲一點就來！」他化身霸氣總裁，吃醋地喊著「不要看其他歌手」，與觀眾約定會再度返台。最後幾個樂團主唱上台帶來合作舞台，演唱會畫下完美句點。

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CNBLUE, 鄭容和, 姜敏赫, 李正信

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