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張書豪、歐陽妮妮「愛貓出生3天夭折」　親埋淚崩：我會記一輩子

記者王靖淳／綜合報導

藝人張書豪和女星歐陽妮妮去年6月宣布結婚，去年跨年夜正式升格成為新手爸媽，平時會在社群記錄生活的他，最近透過IG曬出餵家中愛貓喝奶的照片，同時也透露其中1隻因先天營養吸收問題，在出生3天後夭折，令他深感自責與遺憾，親手埋葬時更一度淚崩，「短短的3天時光，我會記一輩子。」

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲歐陽妮妮、張書豪。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

張書豪分享他迎接新生命的感觸，不只迎來自己的孩子，也經歷毛孩「大仔」短暫生命的教誨。他有感而發表示，「雖然獸醫跟貓社的朋友都說幼仔本來就有機率會因為各種因素夭折，有些主人完全不管都活的好好的，有的你花再多心力保都保不住，那是天生的不要太自責⋯但我還是耿耿於懷。」為了保護僅存的小仔，他堅持每2至3小時手餵奶粉，並照顧貓媽媽的飲食需求，展現對生命的深刻承諾。

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張書豪透露，在歐陽妮妮將生產期間，他夜以繼日兼顧家中毛孩與即將出生的孩子，白天在婦產科陪老婆，晚上則趕回家餵奶、調節暖氣溫度、檢查小仔的狀況，幾乎沒能完整休息，「只要看到小仔還在呼吸，你根本不會覺得累。」當老婆以溫柔而堅定的語氣告訴他「我會努力顧好自己，你努力顧好我們」時，他更加明白肩負的責任與愛的重量。

▲▼歐陽妮妮。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

▲張書豪透露貓女兒生下兩隻小貓。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）

經歷毛孩的離去與新生命的到來，張書豪透露埋大仔那天他淚如雨下，同時也感慨：「謝謝祂在我的兒子出生之前教會我什麼是愛、責任與離別，短短的三天時光，我會記一輩子。」他堅信，無論是孩子還是毛孩，都是家人與生命中的重要成員，「寵物不只是寵物，跟小孩一樣，都是我的家人，我的孩子。」最後他不忘提醒飼主，若毛孩要繁衍後代，一定要事先合法申請，展現對生命的尊重與承諾。

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歐陽妮妮, 張書豪, 結婚, 懷孕

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