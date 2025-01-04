《善宰》隊長李承協來了！「白色性感吊嘎」炸出胸肌　磁性嗓音開唱

記者吳睿慈／桃園報導

FNC BAND Kingdom首次在台舉辦，4、5日兩天在桃園巨蛋與粉絲同歡。FTISLAND、Hi-Fi Un!corn接續登場後，N.Flying緊接著以歌曲〈Blue Moon〉、〈Song Bird〉登台與粉絲同歡，隊長李承協前陣子主演《背著善宰跑》知名度大漲，他甫出場就引起熱烈尖叫聲，他則用韓文嗨喊「台北，見到你們非常開心」，隔了許久在與台灣歌迷見面，4人直呼開心。

▲N.Flying隨著家族演唱會來台開唱。（圖／讀者提供）



N.Flying隊長李承協穿著白色吊嘎，結實胸肌若隱若現，大秀好身材，他嗨到站上台狂跳，語氣愉悅地表示「久違來到台北，感覺很不一樣，大家過得好嗎？」柳會勝則先向大家拜早年：「在那之前我們有話有說，各位新年快樂！」隊長李承協接著說：「FNC家族演唱會在日本以外的地方演出是第一次對吧，第一次是你們、第一次在台北真的非常開心，希望今天製造美好的回憶再回去，知道了嗎？」

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▼▲N.Flying李承協穿白色吊嘎出場秀出結實好身材。（圖／讀者提供）



團隊裡的吉他手車勳、徐東成正式退伍，兩人隨著家族演唱會來到台灣開演，兩人開心表示「真的好久沒來了，雖然好久不見，但就好像昨天才剛見面，有種每天都在見面的感覺，大家這麼歡迎我、好像一直在等待我一樣，有種回到老家一下的感覺！」全場冒出熱烈尖叫聲。

▲柳會勝預告宰鉉即將回歸。（圖／讀者提供）



N.Flying從〈Blue Moon〉、〈Song Bird〉唱到《背著善宰跑》主題曲〈Star〉，還有逆襲音源排行榜的歌曲〈Rooftop〉，首首都讓歌迷聽得陶醉，而他們還有一位成員金宰鉉即將退伍，柳會勝場上預告：「我們本來是5個人，知道的人都知道，大家等了很久，我們的鼓手宰鉉即將要回來了，今天可以在FNC BAND Kingdom跟大家見面很開心，期待我們5個人再次跟大家見面！」相約下次見。