300萬鋼琴女神健身7年「曬驚人腹肌成果」！　超低體脂率曝光

記者劉宛欣／綜合報導

馬來西亞女星李元玲因高超琴藝及火辣的魔鬼身材在網路上爆紅，被網友封為「鋼琴女神」，經常在社群曬出纖細身材，吸引了超過300萬粉絲追蹤，自從宣布放棄性感風格後，取而代之經常分享健身日常，近日她更是曬出擁有傲人肌肉線條的美照，並同時透露目前體脂肪只有14%。

▲李元玲練成傲人緊實身材。（圖／翻攝自李元玲Instagram）

李元玲3日在社群曬出腹肌照，照片中可以看到她身穿短版緊身無袖上衣，搭配運動棉褲，露出了結實的腹肌與馬甲線，她對此表示：「其實我真的不怎麼練腹肌，只是做整體重訓，不喝飲料不喝酒，少吃飯和精緻澱粉，再加上一點點基因優勢，體脂肪目前14%。」大方分享了練出傲人健美身材的祕訣。

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▲李元玲體脂肪只有14%。（圖／翻攝自李元玲Threads）

李元玲4日也再發文，曬出多年以來的身材變化圖，無奈表示自己開始健身約7年的時間，經常會被酸民批評「妳健身那麼久卻沒有很多肌肉和健美的身材，妳只是瘦」，她對此則回擊道：「他們以為女生踏入健身房，就一定是練成大隻妹走出去，誰說健身就一定要健美？」認為自己是藝人，並非專業健美人士，能堅持多年就已經很難。

李元玲最後也分享健身多年的心得，透露健身的好處很多，除了強身健體之外，還可以增加骨骼密度、新陳代謝，雖然自己沒有練成「大隻妹」，但也獲得了相當強的體力。