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大愛前主管低調認：一直有簽本票　知道陳保中「這幾年一直很辛苦」

記者蕭采薇／台北報導

導演陳保中日前控訴原本接到大愛電視台「新大愛劇場」的《姊的魔法廚房》，卻遭遇被迫拍攝中斷，還陷入財務困境的狀況。曾任大愛戲劇部副理的製作人湯昇榮，4日在電影《那張照片裡的我們》記者會上，被問到大愛台是否過去就有「簽本票」的做法，他低調證實：「以前就有簽。」

▲▼《那張照片裡的我們》媒體茶敘-製作人湯昇榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲電影《那張照片裡的我們》監製兼導演湯昇榮，過去曾任大愛電視台戲劇部副理。（圖／記者黃克翔攝）

湯昇榮曾任大愛電視台戲劇部副理，現為「瀚草影視」負責人，接連推出《誰是被害者》、《茶金》、《模仿犯》等作品，被稱作「台劇推手」。湯昇榮表示，陳保中私下是很好的人：「我有傳簡訊給他，他有說他的經歷，以及想很久決定打官司。我之前一直想要找他合作，但知道他這幾年一直很辛苦，原來就是遇到這事情。」

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至於有勸退對方嗎？湯昇榮表示：「為什麼要勸退？我覺得就好好溝通，大愛是有自己的組織文化，而保中大家都喜歡他，他一定是遇到甚麼困難。」至於陳保中導演在聲明中提到的神秘組織「同心圓辦公室」，湯昇榮表示：「那是新組織，我離開時還沒有！」

▲導演陳保中向大愛電視台提告。（圖／翻攝自陳保中臉書）

▲導演陳保中向大愛電視台提告。（圖／翻攝自陳保中臉書）

至於大愛台過去是否也有一樣簽本票的規定？湯昇榮則淡淡的表示：：「以前就有簽。」不過湯昇榮也補充說道：「對我來看，其實大家對電視台的生態有不同的運作方法，還是要多理解啦，製作單位和電視台要把內容談清楚，以往是甲方乙方吧！」

▲▼ 《那張照片裡的我們》媒體茶敘-湯昇榮,振永,李沐,宋柏緯,鄭乃方 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台韓合作電影《那張照片裡的我們》（左起）導演湯昇榮、演員振永、李沐、宋柏緯、導演鄭乃方 。（圖／記者黃克翔攝）

湯昇榮表示，自己是在2003年離開大愛，已經很久了，現在在產業的變化也很大：「我覺得都要進步啦！包含製作電視和電視台要有面對產業的變化，因應時代的變化產業也是一樣，當然不會說是一件事情，無論是在合約保障，大家都要取得好的對話，近期工時和工安都推動，製作單位大家都有去拋開以往的思維一起工作，我當然也期待產業更好！」

 

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大愛電視台, 陳保中, 湯昇榮

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