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小孟老師／1月9日星座運勢　風象大勢來了！天秤財運狂來

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：善於保持敏捷
感情：輕鬆應對社交
財運：營銷獲利有望
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：射手

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雙子座

工作：參與高層會議
感情：平順安穩和樂
財運：獲得錢財機會
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：牡羊

天秤座

工作：懂得利用資源
感情：創造無限可能
財運：好運即將來臨
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：瞭解競爭策略
感情：態度謙虛有禮
財運：金錢周轉順利
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：巨蟹

金牛座

工作：高品質的專案
感情：懂打扮有好感
財運：開運時刻到來
幸運色：大紅色
貴人：射手
小人：魔羯

處女座

工作：遠離小人糾纏
感情：沉默有話想說
財運：努力得到收穫
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：學到談判技巧
感情：買禮物給對方
財運：得到旅遊基金
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：獅子

天蠍座

工作：資源獲得回報
感情：有望冰釋前嫌
財運：詢問專業意見
幸運色：淡藍色
貴人：金牛
小人：水瓶

雙魚座

工作：提升學習素養
感情：收到意外禮物
財運：適合大筆買賣
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：願意互相配合
感情：感恩生命珍惜
財運：偏財運頗為佳
幸運色：亮紅色
貴人：獅子
小人：天秤

獅子座

工作：得到政府支援
感情：塑造良好形象
財運：財運逐漸提升
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：天蠍

射手座

工作：減少溝通誤解
感情：意外相遇的愛
財運：進場小額投資
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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