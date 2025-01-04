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整理／韓5大年末典禮「完整變動資訊」　SBS演藝大賞初一揭曉

記者張筱涵／綜合報導

南韓濟州航空客機29日墜毀務安國際機場，除了2名空服人員之外，機上其餘乘客179人全數罹難，南韓也正式進入一周的全國哀悼期。許多綜藝節目和年末典禮因此從直播改為錄播，最新的播出資訊也於近日陸續曝光。

綜合韓媒報導，《2024 MBC 演技大賞》確定改為5日晚間播出，《2024 MBC 演藝大賞》則因整個活動取消的關係，並不會有另外錄製播出的計畫，《2024 MBC 歌謠大祭典》相關人士也透露「目前沒有確定播出」。

《2024 KBS 演技大賞》則於11日晚間播出，《2024 SBS 演藝大賞》則將在大年初一29日播出。另外，第39屆金唱片頒獎典禮也從原本的直播改成錄播，紅毯部分確定取消外，目前已確定改期到6、7日播出。

▲▼SBS演藝大賞。（圖／翻攝自韓網）

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▲《2024 SBS演藝大賞》將改到29日播出。（圖／翻攝自韓網）

典禮名稱 播出日期 主持人 熱門內容
MBC演技大賞 2025年1月5日（日） 金聖柱、蔡秀彬 熱門戲劇：
《第三次結婚》、《勇敢無雙龍秀炡》、《夜晚盛開的花》、《美好世界》、《搜查班長1958》、《我們，家》、《白雪公主非死不可》、《如此親密的背叛者》、《現在撥打的電話》、《我討厭炸豬排》
KBS演技大賞 2025年1月11日（六） 張聖圭（張成圭）、徐玄、文相敏 熱門戲劇：
《幻像戀歌》、《抓住你的衣領》、《隨意愛我吧》、《無血無淚》、《幸運的我們》、《醜聞》、《美女與純情男》、《完美的家族》、《狗之聲》、《結婚吧笨蛋啊！》、《熨斗家族》
SBS演藝大賞 2025年1月29日（三） 全炫茂、李賢怡、張度練 熱門節目：
《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《Strong Heart VS》、《只要有空，》、《出神入化的戀愛》、《叢林飯》
大賞候選人：金九拉、金鍾國、《Running Man》全組等

●　MBC演技大賞

► 主持人：金聖柱、蔡秀彬

► 播出時間：2025年1月5日（日）

► 熱門戲劇

《第三次結婚》　吳丞芽、尹善友、尹海英、全盧民、吳世英、文智厚主演

《勇敢無雙龍秀炡》　嚴賢璟、徐俊英、林珠銀、權華夽主演

《夜晚盛開的花》　李荷妮、李鍾元、金相中、李己雨主演

《美好世界》　金南珠、車銀優、金剛于、林世美主演

《搜查班長1958》　李帝勳、李東輝、崔宇成、尹賢秀、徐恩秀主演

《我們，家》　金喜善、李慧英、金南喜、妍雨主演

《白雪公主非死不可》　卞約漢、高俊、高甫潔、金寶羅、裴宗玉、權海驍、趙在允主演

《如此親密的背叛者》　韓石圭、蔡元彬、韓藝璃、盧載沅、尹敬浩、吳娟受主演

《現在撥打的電話》　柳演錫、蔡秀彬、許楠儁、張圭悧主演

《我討厭炸豬排》　鄭尚勳、全慧彬、李中玉主演

●　KBS演技大賞

► 主持人：張聖圭（張成圭）、徐玄、文相敏

► 播出時間：2025年1月11日（六）

► 熱門戲劇

《幻像戀歌》　朴志訓、洪藝智、黃熙、至祐主演

《抓住你的衣領》　金荷娜、延玗臻、張勝祖、鄭雄仁、尹帝文、韓彩雅主演

《隨意愛我吧》　金明洙、李裕英主演

《無血無淚》　 李昭娟、河戀姝、吳昶錫、張世鉉、徐河俊、鄭燦、朴信宇主演

《幸運的我們》　咸 王恩 晶、白成鉉、吳賢慶、姜星、申正允主演

《醜聞》　韓彩英、韓寶凜主演

《美女與純情男》　林秀香、智鉉寓主演

《完美的家族》　金炳哲、尹世雅、金永大、朴柱炫主演

《狗之聲》　李純才、金容建、芮秀貞、林采茂、宋玉淑主演

《結婚吧笨蛋啊！》　朴荷娜、朴相南、梁美京、崔宰誠、崔秀璘、潘曉靜、楊姬瓊、金思權、李妍杜、朴潭熙、李垠亨主演

《熨斗家族》　金正賢、琴世祿、朴志暎、申鉉濬、金惠恩、崔泰俊、楊惠智、金英玉、朴仁煥、王智慧、金賢俊主演

●　SBS演藝大賞

► 主持人：全炫茂、李賢怡、張度練

► 播出時間：2025年1月29日（三）

► 熱門節目：《射門明星》、《同床異夢2—你是我的命運》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《Strong Heart VS》、《只要有空，》、《出神入化的戀愛》、《叢林飯》

► 熱門大賞候選人

1. 金九拉《同床異夢2—你是我的命運》

2. 金鍾國（金鐘國）《Running Man》、《我家的熊孩子》

3. 《Running Man》全組

4. 裴晟宰《射門明星》

5. 徐章勳《同床異夢2—你是我的命運》、《我家的熊孩子》

6. 申東燁《TV動物農場》、《我家的熊孩子》、《出神入化的戀愛》

7. 劉在錫《Running Man》、《只要有空，》

8. 池錫辰《Running Man》

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關鍵字

韓國年末典禮, MBC, SBS, KBS

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