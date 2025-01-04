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「The Osmonds」韋恩奧斯蒙德中風離世！享壽73歲　家人悲痛證實

記者劉宛欣／綜合報導

美國知名家族音樂團體「奧斯蒙家族The Osmonds」成員韋恩奧斯蒙德（Wayne Osmond），被證實已經去世，享壽73歲。他們以1970年代發行的熱門歌曲有〈One Bad Apple〉、〈Yo-Yo〉及〈Down By the Lazy River〉等。

▲韋恩奧斯蒙德離世，享壽73歲。（圖／翻攝自X）

▲韋恩奧斯蒙德離世，享壽73歲。（圖／翻攝自X）

根據外媒報導，韋恩奧斯蒙德的家人在Facebook上發文，證實他於鹽湖城的一家醫院因嚴重中風辭世，內文中寫道：「我從未見過一個如此謙遜的人，他完全沒有狡詐之心。他樂於寬恕，且能對每一個遇見的人展現無條件的愛。」韋恩奧斯蒙德在家中兄弟姊妹中排行老四，是家族中第二個開始音樂事業的成員。

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▲韋恩奧斯蒙德離世，享壽73歲。（圖／翻攝自X）

▲韋恩奧斯蒙德家人證實他因中風離世。（圖／翻攝自X）

奧斯蒙家族的在1970年代初期達到事業巔峰，弟弟唐尼奧斯蒙德（Donny Osmond）在這一時期加入成為主唱。樂團的歌曲〈One Bad Apple〉等，常被拿來與當時的傑克森五人組（Jackson 5）相比。雖然到了1970年代中期奧斯蒙德家族的開始走下坡，但唐尼與妹妹瑪麗奧斯蒙德（Marie Osmond）憑藉個人演出及兄妹搭檔，仍在演藝圈維持著不俗的成績。

韋恩奧斯蒙德在1990年代中期被診斷出腦腫瘤，並因手術及治療失去了大部分聽力。2012年的一次中風更使他無法再彈吉他。2018年受訪時，他坦言：「我過得很美好，聽力其實並不像人們想像中那麼重要。現在我最喜歡的事就是打理我的庭院。我會關掉助聽器，讓自己全然沉浸於寂靜中，這真是一種享受。」

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