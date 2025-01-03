B'z驚喜唱《紅白》助收視回升！「麥克風出包」照唱…粉絲激增萬人

記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK《第75屆紅白歌唱大賽》昨日（2）公布收視率，第一部29%、第二部32.7%，相較於去年第一部29%、第二部31.9%高於0.8%，出現止跌回升。而節目話題最大是找來出道36年的神級樂團B'z登台，不僅嗨翻日網，付費會員在3天內激增超過一萬人。

▲B`z打破年末年初不工作原則，驚喜現身《紅白》助攻收視回升。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，B'z出道36年首次登上紅白舞台。原本只計劃在另一個特設舞台演唱晨間劇主題曲《Illumination》，一度被觀眾認為是預錄演出，沒想到隨後驚喜現身NHK音樂廳，並熱唱經典神曲《LOVE PHANTOM》和《ultra soul ～Splash Style～》，連主持人都不知道有這段安排，現場氣氛瞬間沸騰，觀眾也跟著瘋狂模式。由於B'z向來有年末年初不工作的原則，因此會現身《紅白》令人意外，另外《女性自身》報導，電視台安排B'z秘密彩排，沒有人知道他們會出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，B'z在NHK音樂廳的演唱，一開始出現麥克風出包的狀況，但主唱稻葉浩志嗓音宏亮，完全不受麥克風問題影響，唱功震驚日網。不少人因此被圈粉，網友留言「看完紅白感動到流淚，立刻加入了Fan Club」「從紅白看到現在，腦中揮之不去B'z的《ultra soul》，最後還是忍不住加入會員」。儘管已經出道36年，B'z成功圈粉青少年族群，截至1月3日上午10時，B'z的付費Fan Club會員人數已經超過72萬人，比播出前多了1萬多人。再加上他們演唱的片段放上YouTube，至今也超過476萬觀看數，數字還在飆升中。