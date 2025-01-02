金秀賢3月登高雄「開嗓獻唱櫻花季」！　 官方海報洩密

記者張筱涵、吳睿慈／綜合報導

高雄櫻花祭將於3月28日起舉行一連3天的活動，本次來賓也是大咖雲集，尤其今（2日）更傳出已有便利商店貼出嘉賓有金秀賢的海報，掀起熱烈討論。

▼台灣網友們在便利商店發現高雄櫻花季海報上有金秀賢。（貼文／取自Threads，如遭刪除請見諒）



多為台灣網友們今天在Threads陸續上傳在便利商店看見「高雄櫻花季」海報的嘉賓照片，意外發現竟然有尚未公開的來賓金秀賢，很快就掀起熱烈討論。據了解，金秀賢應會是3月30日最大嘉賓。

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▲金秀賢將現身3月30日的高雄櫻花季。（圖／記者黃克翔攝）



就網友們所曝光的海報可見，這次高雄櫻花季將邀請到李泳知、倖田來未、鄭恩地、金秀賢、BACK-ON、八三夭、動力火車、Tyson Yoshi、GENBLUE幻藍小熊、孫盛希、陳勢安、白安、林采欣、梁舒涵、林俊逸、李雅英、BOOM！怪物星人和HUR等。

高雄櫻花季預計於4日11點開放中信卡友優先購票，正式全面開賣時間為1月5日早上11點，票價分別為2999元的超級搖滾AB區座位預售票、1999元的搖滾AB區預售票和999元的一般區預售票，售票系統為ibon售票系統。

▲高雄櫻花季票價圖。（圖／翻攝自FACEBOOK／高雄櫻花季）