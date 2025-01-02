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北濱理紗新年痛別「2歲罕病兒」：才說明天再來看你…

記者張筱涵／綜合報導

日本百萬YouTuber北濱理紗（關根理紗）於去年12月31日心痛透露，患有罕見疾病「表皮溶解水皰症（俗稱泡泡龍）」的兒子，在2歲7個月零12天時畫下了生命的句點。

▲▼北濱理紗。（圖／翻攝自YouTube／SekineRisa）▲▼北濱理紗。（圖／翻攝自YouTube／SekineRisa）

▲北濱理紗心痛透露兒子在2歲7個月零12天劃下了生命句點。（圖／翻攝自YouTube／SekineRisa）

北濱理紗和同為YouTuber的丈夫喬治於2022年迎來大兒子，隔年透露兒子罹患罕見疾病「表皮溶解水皰症」的消息，該病因皮膚極度脆弱而容易形成水疱，且目前無法根治。她多次於影片中分享前往醫院探望兒子的經歷，並呼籲全球提供相關治療資訊。

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在最新的影片中，北濱理紗透露：「在對兒子說完『明天再來看你』並離開病房的數小時後，他於2歲7個月零12天結束了短暫的一生。」她表示，曾收到來自世界各地的治療建議與論文資訊，並試圖嘗試各種方法，但遺憾地未能找到有效的治療方案，這2年多來需不斷做出「何時停止治療」等艱難的抉擇，過程充滿壓力。

儘管充滿挑戰，北濱理紗仍回憶起與家人共同度過的美好時光：「我們一家人這2年多的日子雖然困難重重，但並非全然痛苦，我們一起去了迪士尼和水族館，這些都是珍貴的回憶。」

在影片結尾，北濱理紗向觀眾表達感謝，並祝福大家在新的一年中有更多與重要之人共度時光的機會。她最後也向兒子告別：「親愛的，你的一生真的非常努力，再見了，我最愛的孩子，我們後會有期。」

▲▼北濱理紗。（圖／翻攝自Instagram／sekine.risa）

▲北濱理紗和喬治常透過Instagram分享日常生活。（圖／翻攝自Instagram／sekine.risa）

表皮溶解水皰症（泡泡龍症）是一種罕見的遺傳性疾病，患者的皮膚異常脆弱，稍有摩擦即可破皮或產生水疱，甚至波及口腔、食道等黏膜部位，導致進食困難或組織狹窄。這種病症會持續終生，長期下來可能引發貧血、營養不良、肢體萎縮、關節攣縮及皮膚癌，甚至需截肢。患者智力及其他身體機能通常與常人無異，但日常生活極為受限。目前此疾病無法根治，治療以對症處理為主，包括保護皮膚、預防感染及緩解症狀，提升患者的生活質量。

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北濱理紗, 泡泡龍, 表皮溶解水皰症

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