徐佳瑩翻唱「〈姐姐〉＋〈APT.〉」全場驚豔　親曝選曲原因　

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后楊乃文與徐佳瑩12月31日分別將獨家演出獻給台北和高雄，帶來精彩的曲目陪觀眾跨年，楊乃文持續少話風格，以震撼的搖滾樂激發觀眾的熱情；徐佳瑩則拋出驚喜彩蛋，翻唱周興哲的抒情歌，並高唱融合了謝金燕〈姐姐〉、Rosé及Bruno Mars〈APT.〉的動感組曲，在跨年前high翻觀眾。

▲楊乃文睽違18年在台北唱跨年。（圖／亞神提供）

睽違18年登上台北的跨年舞台，楊乃文一開口就以快節奏的〈A Dream of Bonnie and Clyde〉炒熱現場氣氛，接著的〈Monster〉帶動著觀眾原地跳起來，〈Flow〉、〈說不出口〉不同的曲風各展現出楊乃文音樂的多樣性，最後一首〈星星堆滿天〉在背景螢幕的星空襯托下更有意境。演出同時，楊乃文維持一貫不多話的風格，言簡意賅地祝福大家有美好的2025。

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徐佳瑩在構思歌單的時候期望能與往年有所不同，她刪除了一些每次必唱的經典歌曲，「我想要唱一些只有在這個場合、這個夜晚才能聽見的版本！希望可以帶起氣氛，感染來參加跨年的觀眾。」因此她先演唱自己的歌曲〈極限〉、〈你敢不敢〉、〈行走的魚〉，之後首次翻唱周興哲的〈永不失聯的愛〉，在跨年的時候將這首歌唱出溫暖的感覺與大家分享，「把所有的愛從2024帶到2025。」

▲徐佳瑩唱〈APT.〉。（圖／亞神提供）

隨後曲風一轉，〈現在不跳舞要幹嘛〉後，接著將謝金燕的〈姐姐〉、Rosé及Bruno Mars合唱的〈APT.〉串成組曲，又應景將〈恭喜恭喜〉也融入組曲當中，徐佳瑩笑說：「把這些大家耳熟能詳的快樂接在一起，希望大家可以感到開心。我跟製作人陳君豪一直都很喜歡在錄音室裡東玩西玩，這首歌也是這樣玩出來的，很想把這種好玩的感覺，藉由音樂在現場傳遞給大家。」最後徐佳瑩邀全場觀眾一起合唱〈身騎白馬〉，在倒數之前讓觀眾留下2024的美好回憶。