沈小婷才解約老東家「證實缺席紅白」！　Kep1er少一人來台…電視台回應了

記者孟育民／台北報導

南韓女團Kep1er大陸成員沈小婷在2022年出道，因精緻外貌和出色舞技受到喜愛。她12月突暫停團體活動，回到中國發展事業，不過在2025新年第一天，她宣佈與大陸經紀公司結束合作，不再續約，未來動向備受關注。然而Kep1er本周日（5日）即將來台參加《紅白》錄影，如今也證實沈小婷缺席此次演出，只有其餘6人和粉絲同歡！

▲沈小婷未來動向備受關注。（圖／翻攝自沈小婷、Kep1er IG）

沈小婷去年12月就中斷團體活動，宣告將以個人行程為主，未來動向備受關注。本周即將迎來《2025超級巨星紅白藝能大賞》錄影，Kep1er更將首次來台演出，令不少人充滿期待，不過從活動宣傳影片中，就少了沈小婷的身影，如今確定將不會現身。

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記者求證，台視稍早證實：「經與原經紀公司溝通，因小婷從年末開始集中在中國活動，日程無法配合的情況下，很可惜地本次無法參與台視紅白，這部分請粉絲們諒解！其餘的6名Kep1er成員們正在努力準備，敬請期待。」

▲Kep1er本周將現身《紅白》錄影，陪粉絲度過新年。（圖／台視提供）

出道後首次團體來台登上《紅白》陪伴大家迎接農曆新年，對於可以在這麼棒的舞台和Kep1ian（官方粉絲名稱）見面，成員們皆感到非常榮幸，並雀躍地表示：「很興奮可以見到我們的Kep1ian！」。

首次來台的Kep1er對著名景點和美食有著滿滿期待與憧憬，成員們迫不及待列下「心願清單」，想去台北101觀景台看夜景、以及永康街感受清新的街頭氛圍和吃美食，而喜愛熊貓的Bahiyyih（巴伊葉），則是俏皮回應：「還要想去台北動物園看『圓仔』！」