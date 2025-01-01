是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

記者黃庠棻／台北報導

藝人是元介自團體「元衛覺醒」出道，後來跨領域出演過多部戲劇作品，私底下也時常會在社群媒體上分享生活，不過對於感情生活始終保持低調，先前大方談及交往2年多的圈外女友，接受《ETtoday星光雲》專訪時還認了有「想婚」的念頭，沒想到就在1日傳出好消息。

▲是元介宣布結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

是元介1日元旦在社群網站上宣布喜訊「當我變成我們，那些看似平凡的日常，過得自在、簡單是屬於我們的甜蜜、是屬於我們的樣子。我結婚了，開始新的一個階段，謝謝妳出現在我的人生裡，我的老婆，今後我將繼續牽著妳，愛著妳。歲月靜好，一切都是緣份，祝福大家都要幸福快樂」，還選在13點14分象徵一生一世的時間點發文，相當浪漫。

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▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

事實上，是元介的另一半是圈外人，為了保護老婆，不會主動公開發文放閃或是PO出對方正面照，1日宣布結婚的同時也曬出一系列合照，雖然女方正面都巧妙避開，但仍感受得到小倆口散發的滿滿幸福。

▲是元介結婚。（圖／翻攝自是元介臉書）

此前，是元介接受《ETtoday星光雲》專訪時，早就透露有了結婚念頭，與老婆的個性都是低調又理性，小倆口現在的狀態就是「平淡中的浪漫」，他沒工作的時候就會在家整理好環境、煮菜等女友下班，享受平凡中的幸福。