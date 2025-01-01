蔡阿嘎資深員工「討債半年罕開罵」！揭蘿拉見不得光的事：在外招搖撞騙

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎2024年5月指控前員工蘿拉（林沛蓁）利用AB合約詐財8位數，未料時隔7個月，對方突然發文反咬他「賺沒良心的錢」，過程中，對方家中還被警方搜出喪屍煙彈，雙方可說是隔空交火。對此，資深員工蔡宗翰則發文吐露真實想法。

▲蔡宗翰開罵蘿拉貪心。（圖／Instagram／tsai503）



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針對蘿拉的聲明，蔡宗翰直指對方「說穿了就是『貪心』兩個字而已」。他坦言，無法否認對方過去對公司的付出，但不認為這能成為犯罪的理由，「行銷總監、和經紀人的這兩個身分，真的是『一份值得驕傲的工作經歷』嗎？在我看來，妳只是把阿嘎、二伯賦予妳的權利與信任，作為妳在外招搖撞騙的工具而已！」

▲▼蔡宗翰夫妻和蔡阿嘎夫妻除了是工作夥伴更是好朋友。（圖／Instagram／yga0721）



蔡宗翰表示，曾以為這些事情會促使蘿拉有所轉變，但過去半年以來，歷經無數個跟律師討債的日子，加上對方在2024年底的聲明內容，他確信了一件事，「蘿拉妳完全沒有得到教訓！」

▲蘿拉在2024年最後一天反咬蔡阿嘎。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎、Instagram／yga0721）



在貼文的最後，蔡宗翰強烈抨擊蘿拉的行為，指控對方仍想用謊言去掩蓋內心的恐懼、以及一切見不得光的事情，「妳缺的其實是良心，不是現金！」

蔡宗翰IG全文：

蘿拉聲明內容說了那麼多，其實說穿了就是「貪心」兩個字而已！

固然不能否認妳曾經對公司的付出，但這些辛苦就是妳犯罪的理由？

行銷總監、和經紀人的這兩個身分，真的是”一份值得驕傲的工作經歷“嗎?在我看來，妳只是把阿嘎、二伯賦予妳的權利與信任，作為妳在外招搖撞騙的工具而已！

一直以為發生這些事情，妳會有一些轉變，但這半年來無數個跟律師討債的日子過去、今日又看到妳的聲明內容，我很確信一件事情！蘿拉妳完全沒有得到教訓，妳仍然想透過謊言去掩蓋自己內心的恐懼和一切見不得光的事情！

妳缺的其實是良心，不是現金！