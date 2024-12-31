ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台北跨年／李聖傑把北跨當自己演唱會　怨申請不到小巨蛋跟蔣萬安喊話

記者葉文正／台北報導

李聖傑首度參加台北跨年演出，今天他提到，「如果我記得沒有錯的話，這是我第一次唱台北，所以呢？我的心情是好像是1個演唱會接力賽，然後把我這麼多年在其他地方演唱的1個感受回到台北，然後當自己的演唱會跟大家分享。」

▲▼ 北市府前跨年晚會。李聖傑 。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市府前跨年晚會李聖傑演唱 。（圖／記者黃克翔攝）

不過他前陣子是都在對岸巡演，今天他也開心表示：「回來後心情很不一樣，因為回來看到所有的朋友很熟悉，然後尤其在台北，我覺得是那種張力，跟大家一起，因為這一次的台北跨年很多不同類型的歌手，所以我覺得那個心情是一種接力賽的感覺蠻好的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 北市府前跨年晚會。李聖傑 。（圖／記者黃克翔攝）

▲李聖傑許願攻蛋 。（圖／記者黃克翔攝）

李聖傑說一直希望在小巨蛋演出，他表示：「我明天就準備申請第7年了，希望這個第7年能夠申請成功，一直有這個希望，然後能夠在台北小巨蛋開1場演唱會，跟大家見面，是我的2025的心願。」也呼籲台北市長蔣萬安能聽到他的願望。

他也希望2025能夠也帶新歌跟演唱會跟大家見面，並透露已經快就續了，所以應該就差最後兩首歌，「等我一下，因為我覺得歌曲很重要，希望我的，每1首歌有機會，都可以讓大家琅琅上口對，才有機會每1年都來跨年，那有預計什麼時候會推出專輯預計喔，我希望在明年中之前就可以給大家。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

突被蘿拉「潑髒水」！　二伯、蔡阿嘎怒回嗆：吸毒仔急了開始造謠

突被蘿拉「潑髒水」！　二伯、蔡阿嘎怒回嗆：吸毒仔急了開始造謠

《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

《黑白》安惟鍟現務安機場！「包200份紫菜飯捲」心痛：製作人也罹難

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！　閨蜜淚控：5個人拉住發瘋的她

快訊／蘿拉沉默7個月首發聲！　「反咬蔡阿嘎」爆料：幫公司做太多骯髒事

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫！王大熊、李婉瑜「鹹濕對話」外洩毀婚姻

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」！無奈認了原因：壓力大 現況曝

蔡阿嘎被蘿拉反控「有不當情事」　公開回應：又多素材可以告

陸4大衛視跨年「17台灣藝人」登台！有伍佰蕭敬騰…瓊瑤4美世紀合體

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

《魷魚2》朴成焄2度發聲！承認「有儲存AV照」　韓網抓語病怒：說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔣萬安, 李聖傑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「瑜珈女神」6個月前遭控假離婚　再提前夫：人生最大劫難
  2. 台北跨年／宇宙人車禍後首發聲　感謝這人幫了他們大忙
  3. 直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到現場陪哭
  4. 蘿拉搞AB合約「3點控訴蔡阿嘎」　她傻眼：反咬得有證據吧？
  5. 10萬人嗨爆夢時代跨年！告五人開唱夯曲　明年4月登高雄世運
  6. 李聖傑把台北跨年當自己演唱會　怨申請不到小巨蛋跟蔣萬安喊話
  7. 瑪丹娜飛日本跨年！　大曬「66歲回春現況」網驚：好美好自然
  8. 《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死
  9. 張惠妹5天吸11億觀光財！陳喬恩「疑飄孕味」甜帶老公現身大巨蛋
  10. TXT首登日本紅白！韓星全穿白衣繫黑絲帶　TWICE秀長腿唱跳〈TT〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366