記者葉文正／台北報導

李聖傑首度參加台北跨年演出，今天他提到，「如果我記得沒有錯的話，這是我第一次唱台北，所以呢？我的心情是好像是1個演唱會接力賽，然後把我這麼多年在其他地方演唱的1個感受回到台北，然後當自己的演唱會跟大家分享。」

▲北市府前跨年晚會李聖傑演唱 。（圖／記者黃克翔攝）

不過他前陣子是都在對岸巡演，今天他也開心表示：「回來後心情很不一樣，因為回來看到所有的朋友很熟悉，然後尤其在台北，我覺得是那種張力，跟大家一起，因為這一次的台北跨年很多不同類型的歌手，所以我覺得那個心情是一種接力賽的感覺蠻好的。」

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▲李聖傑許願攻蛋 。（圖／記者黃克翔攝）

李聖傑說一直希望在小巨蛋演出，他表示：「我明天就準備申請第7年了，希望這個第7年能夠申請成功，一直有這個希望，然後能夠在台北小巨蛋開1場演唱會，跟大家見面，是我的2025的心願。」也呼籲台北市長蔣萬安能聽到他的願望。

他也希望2025能夠也帶新歌跟演唱會跟大家見面，並透露已經快就續了，所以應該就差最後兩首歌，「等我一下，因為我覺得歌曲很重要，希望我的，每1首歌有機會，都可以讓大家琅琅上口對，才有機會每1年都來跨年，那有預計什麼時候會推出專輯預計喔，我希望在明年中之前就可以給大家。」