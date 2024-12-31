記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎今年5月指控元老級員工蘿拉（林沛蓁）透過AB合約不法牟利，沒想到在2024年最後一天，蘿拉打破沈默在社群發聲，承認自己違法，但卻反咬蔡阿嘎「賺沒良心的錢」，不過如今又爆出警方在蘿拉家中搜出喪屍煙彈，讓整起事件更灑狗血。對於蘿拉的指控，蔡阿嘎稍早也透過律師發4聲明回擊，「均不屬實！」並揚言要提告。

▲蔡阿嘎稍早發律師聲明，回應對蘿拉的指控。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

蘿拉雖然坦承自己的錯誤，在2020年動了AB合約的念頭，但卻反咬蔡阿嘎，爆出在前公司任職期間，目睹或參與的不法及不當情事，「包括但不限於公司曾長年逃稅達八位數、標榜MIT愛台灣人設，卻多年販售來源不透明且『非台灣製造』的中國製商品及贈品...等等，還有諸多，因版面關係，未來都會一一將細節交代。 」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她指控公司賺了太多沒良心的錢，所以才起了貪念，「我賣了命，每年為前老闆賺進數千萬，承擔了只有實際受令執行的核心員工的高度風險，但為什麼我前幾年的月薪只領五萬多元？」

▲蘿拉反咬蔡阿嘎。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

對此，蔡阿嘎正面迎擊，發出律師聲明，更打臉蘿拉所說有擬訂還款計畫，甚至已將名下財產轉到父母名下，所有的指控都不實的，「蘿拉發言提及逃稅及販售中國製商品云云，均屬不實，實則蔡阿嘎工作室所屬公司之稅務均委請會計師依法報稅處理，且所屬品牌hahababy等，皆曾公開說明服飾及大部分商品均為台灣製造，惟少部分商品包材、贈品非台灣製造，尤其商品亦有產地標示以昭公信。蘿拉所謂『來源不明』之不實指控，除傷害台灣產業外，自己犯罪在前，污衊在後之作法不僅令人心寒，益證其發言實為卸責之詞。」



【正式聲明】謹代本所當事人蔡阿嘎工作室聲明如下：

一、有關林沛蓁小姐(蘿拉)個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，蔡阿嘎及其團隊成員事前並不知情等節，業經本律師代蔡阿嘎工作室聲明在案，且蘿拉已對外承認是自己貪念引起。於此敬告蘿拉應自行誠實面對自己告發自己之刑責，且就其所述2020年以來之ＡＢ合約不法情事，更應對外說明究竟尚有多少不法牟利，並承諾全數返還，方屬對司法坦承之舉。

二、至於蘿拉於民國113年12月31日在其社群媒體Instagram上之發言(下稱蘿拉發言)，經核與事實完全不符，謹澄清如下，並將追究蘿拉相關責任：

(一)蘿拉曾就一部分不法所得簽立公證書，簽立後工作室亦多次書面及口頭要求還款，皆未獲得回應。嗣經合法聲請強制執行後，不僅蘿拉仍未親自出面表達還款之意，亦未曾向法院提出任何還款計畫，甚至透過委任律師所提還款計畫次數亦屈指可數，內容均與實質還款差距極鉅，還款期限尚有超過50年以上難以擔保執行等狀況。至於法院迄今執行所得亦不及公證書金額十分之一，更遑論蘿拉尚有諸多尚未簽立公證書之不法所得，不容蘿拉藉詞推卸自己毫無還款誠意及行為之責任。

(二)再者，蘿拉發言提及逃稅及販售中國製商品云云，均屬不實，實則蔡阿嘎工作室所屬公司之稅務均委請會計師依法報稅處理，且所屬品牌hahababy等，皆曾公開說明服飾及大部分商品均為台灣製造，惟少部分商品包材、贈品非台灣製造，尤其商品亦有產地標示以昭公信。蘿拉所謂「來源不明」之不實指控，除傷害台灣產業外，自己犯罪在前，污衊在後之作法不僅令人心寒，益證其發言實為卸責之詞。

(三)此外，蘿拉發言提及「幫公司做了太多骯髒事、賺了太多沒良心的錢」云云，以及網軍操作為神隱、人間消失云云，亦均屬無據污衊之詞，全數已經涉及妨礙名譽等民刑事責任，一併於此澄清並將追究相關責任。

(四)甚者，在強制執行程序中發現，蘿拉竟將己身財產置於父母名下住宅，且因蘿拉面對合法執行仍毫無還款誠意及作為，法院因聲請而依法至蘿拉父母住宅中執行，過程平和且程序一切依法，對於非債務人之蘿拉父母亦給與最大之尊重，避免損害其等安寧，迺蘿拉拒不出面清償債務，強推其父母面對執行，竟反誣指工作室令法院執行人員為難其年邁父母云云，更非事實。

謹代聲明如上。

中華民國113年12月31日

萬國法律事務所

陳誌泓 律師