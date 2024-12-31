台北跨年／林襄佔位風波後復胖體重增加　李多慧哀悼空難也搭過濟州航空

記者葉文正／台北報導

「2025臺北最HIGH新年城」今天在台北市政府前廣場盛大舉行，節目由Lulu黃路梓茵與威廉、風田、朵拉等人主持，這兩年引領風騷的小龍女啦啦隊女神林襄、李多慧與小映跟芷霖現身，林襄在跟Vicky佔位風波後現身，坦言刻意去度假紓壓，李多慧則哀悼韓國空難，並透露爸媽也來台灣，將帶他們去九份旅行。

▲小龍女啦啦隊女神首度在台北跨年。（圖／記者黃克翔攝）

林襄今天提到在北跨的演出有保暖機制，「包括褲子、裙子都貼了暖暖包，昨天本來想要穿很紅的光腿神器，但太白了就放棄。」她也被問到，跟Vicky站為風波後有調適：「我有放假，很開心，也去了南部玩，這次是搭高鐵，休假也有吃東西，已經到41公斤了，頭髮也長回來，2024的確有深刻回憶，相信今年(2025)一定會很開心。」他說師妹芷霖有關心她，大家有關心我，所以已經過去了。

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▲小龍女在北跨。（圖／記者葉文正攝）

李多慧首度在台灣跨年，坦承心情很開心，她也透露：「因為去年在韓國跨年，最近也是爸媽第一次來台灣，媽媽他們會看我表演，想要帶他們去九份，還要去夜市，大概停留六天。」

▲小龍女熱舞演出。（圖／記者黃克翔攝）

李多慧也承認，在韓國空難後，對於搭飛機有點擔心，但是工作還是要做，看到新聞很心痛，也有搭過這一家濟州航空，沒有特別不一樣，希望不要再有類似事件發生。」

小龍女隊長小映則說，這次跨年表演感覺其實還好，大家都有一起練習，也約出來補強，例如那些動作尚不確定的地方，昨天還靠視訊調整動作，相信一定是完美演出。只是這次怕麥克風太重，會掉下來，擔心反應不夠快，機器掉下來會害怕。芷霖也說上周都在林襄家練習，已經很熟練了。