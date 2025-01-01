宋仲基幸福喊「凱蒂嫁給我虧了」　狂誇愛妻料理手藝、為愛學韓文

文／妞新聞

一線韓劇男神「宋仲基」擁有電影《狼少年：不朽的愛》、韓劇《成均館緋聞》、《善良的男人》、《太陽的後裔》、《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等經典神作，也確定有新劇《My Youth》待機中，在去年與英國女星「凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）」再婚、育有一子的他，可以說是事業、愛情兩得意的人生勝利組。

新婚邁向2週年

宋仲基整集「狂炫妻」放閃

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▲宋仲基與老婆。（圖／naver）

▲宋仲基登YouTube網路節目「안녕하세요 최화정이에요」中。（圖／Youtube／안녕하세요 최화정이에요，下同）

一陣子沒有在螢光幕前曝光的宋仲基，近日穿著輕便針織外套、頂著厚劉海，驚喜出現在YouTube網路節目「안녕하세요 최화정이에요」中，一開場送上伴手禮給主持人時，就忍不住提到老婆凱蒂，表示：「是她從羅馬帶回來的」，同時提到不時會跟老婆雙雙飛往義大利居住，兩人都正在努力學習對方的母語。

當談到凱蒂的韓語實力時，宋仲基還模仿一段老婆與婆婆的對話，他表示老婆會用非敬語用韓文請婆婆用飯，還不熟練但誠意十足的韓語，讓他光是回想就露出寵溺笑，抬頭狂問工作人員：「不覺得很可愛嗎？」（在你眼裡都可愛吧XD）

會做多國愛妻料理

為了老公特別學專屬菜色

談及老婆，宋仲基透露丈母娘是哥倫比亞人、岳父是英國人、老婆是在義大利長大，所以凱蒂懂得做各種歐式料理，另外更厲害的是，凱蒂高中時的好朋友是韓國人，表示：「朋友的媽媽會教老婆怎麼製作韓國料理」，等同於哪一國的美食都難不了凱蒂。

宋仲基語氣超驕傲，他自己更感嘆：「凱蒂特別學了我愛吃的豆芽拌飯料理，真的非常開心、也很感謝她」，同時爆料周圍只要認識他們夫妻檔的人們，一至認為如此優秀的凱蒂，嫁給他『真的太可惜了～』（笑）

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