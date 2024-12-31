記者陳芊秀／綜合報導

34歲日本男星佐伯大地因外型神似男神齊藤工，加上演出音樂劇《刀劍亂舞》走紅，活躍於舞台劇演出，且常在戲裡演不倫人夫。而他戲外也爆劈腿，被同居女友抓包偷吃小三，且背叛女友還辯稱「偷吃小三讓我變更帥」，令女友切心並罹患急性壓力症，演藝形象重創，也丟了工作。

▲日男星佐伯大地時常演不倫劈腿男，戲外也被抓包劈腿。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FRIDAY》報導，正牌女友X小姐是一位單親媽媽，育有一個5歲女兒，與佐伯大地交往多年，並於今年10月開始同居，卻在2個月月前發現男方劈腿。她的好友向媒體透露，雙方交往初期，佐伯大地就像是女友孩子的父親，曾參加開學典禮跟家長會，但是剛同居不久，竟發現男友的包包裡藏了大量保險套、壯陽藥以及成人情趣用品。她質問後，男友冷漠回應：「就像妳想的那樣，我在外面玩得很開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佐伯大地與女友同居，結果沒多久被發現包包藏大量保險套、壯陽藥以及成人情趣用品。（圖／翻攝自IG）

正牌女友X接受媒體採訪時表示，佐伯大地的言行令人心碎，對方不僅毫無悔意，更誇張的比喻劈腿，對她說出「妳雖然是『大製作電影』，但有時候人也需要《少林足球》、《變形金剛》這樣的通俗娛樂」、「偷吃（小三）讓我變更帥了」、「我覺得自己是比任何人都更有價值的人，才會做這一行，而妳的價值還不夠」。而她在男友還沒成名時陪伴在身邊，負責接送、做便當、打掃洗衣服，交往6年來全心全意付出，卻遭到輕視，最終帶著女兒離開了同居的住處，並被醫生診斷為急性壓力症。

劈腿爆料曝光後，佐伯大地透過所屬經紀公司回應：「他對於傷害到對方深感歉意，未來將以誠摯態度處理相關事宜。」而他原本敲定要演出音樂劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，飾演「柘植將人」一角，隨著醜聞發酵，加上發表道歉聲明後，他的也被撤換選角，改由菊池修司取代演出。

▲佐伯大地發聲明認錯道歉。（圖／翻攝自IG）

▲佐伯大地原本要演出音樂劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》。（圖／翻攝自IG）

▲《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》音樂劇宣布換角。（圖／翻攝自IG）