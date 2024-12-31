英媒遴選「21世紀60位最佳演員」　梁朝偉是唯一華裔

▲6次獲頒香港電影金像獎最佳男主角，3次獲頒台灣金馬獎最佳男主角的香港演員梁朝偉。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

英國《獨立報》（The Independent）網站透過分析2000年後的電影，遴選出21世紀60位最佳電影演員，其中成功入榜的亞洲演員，包括第41名的《少年PI的奇幻漂流》伊凡·卡漢（Irrfan Khan）、第21名的梁朝偉，以及第7名的《寄生上流》宋康昊。而前3名則依序是已逝奧斯卡影帝《柯波帝：冷血告白》菲利浦·西摩·霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）、2屆奧斯卡影后《樂來越愛你》艾瑪·史東（Emma Stone），以及《黑金企業》的方法演技派大師丹尼爾·戴-路易斯（Daniel Day-Lewis）。

《獨立報》團隊指出，該份清單的遴選條件包括：只考慮電影，排除了電視劇或舞台劇；再來是僅分析2000年以後發行的電影，「如果你想知道為什麼那麼多熟悉的老演員沒在名單內，那2000年的截止日期很可能是主要原因。一些最偉大的在世演員，例如《曼哈頓》梅莉·史翠普（Meryl Streep）、《教父》艾爾·帕西諾（Al Pacino）和《霹靂神探》金·哈克曼（Gene Hackman）都因此不列入考慮。」

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其中成功入榜的亞洲演員，包括飾演李安電影《少年PI的奇幻漂流》男主角Pi的伊凡·卡漢，被排在第41名，這位印度裔演員還有飾演《貧民百萬富翁》裡的警局督察。

而唯一入榜的華裔演員梁朝偉則位居第21名，他6次獲頒香港電影金像獎最佳男主角，3次獲頒台灣金馬獎最佳男主角，是拿過這2項榮譽最多的演員，2000年後的代表作包括：香港名導王家衛的《花樣年華》、劉偉強和麥兆輝執導的《無間道》，以及李安的《色戒》等。

而唯一排進前10名的亞洲演員，則為唯一入榜的韓裔男演員宋康昊，有韓國「國民影帝」之稱的他，堪稱是選片之王，主演的電影往往都能在韓國創下票房佳績，像是韓國名導奉俊昊的經典之作《殺人回憶》、《駭人怪物》、《寄生上流》等，還有以光州事件為背景的《我只是個計程車司機》，2022年他更以日本名導是枝裕和的《嬰兒轉運站》，成為首位獲得坎城影展最佳男演員獎的韓國演員。

而這份名單的榜首，則是已逝奧斯卡影帝菲利浦·西摩·霍夫曼，他在2005年以傳記電影《柯波帝：冷血告白》獲得奧斯卡影帝，其它職業生涯後期獲得評論家讚賞的作品還包括《親情觸我心》、《魔球》和《選戰風雲》等，可惜2014年2月，46歲的他被發現於紐約自宅因吸毒過量猝死。

第2名則是在2017年入選《時代》百大人物，並被媒體譽為當代最具才華的女演員之一的艾瑪·史東，她分別以經典歌舞片《樂來越愛你》，以及超現實科幻驚悚電影《可憐的東西》，榮獲2屆奧斯卡影后。

位居第3名的方法演技派大師丹尼爾·戴-路易斯，是自美國奧斯卡金像獎自1929年創立以來，首位也是目前唯一一位3度榮獲奧斯卡影帝頭銜的男星，他在2000年後的代表作包括：美國新浪潮大師級名導馬丁·史柯西斯的《紐約黑幫》、坎城影展最佳導演保羅·湯瑪斯·安德森（Paul Thomas Anderson）的《黑金企業》、《霓裳魅影》等。

以下為21世紀60位最佳電影演員前10名：

1. 菲利浦·西摩·霍夫曼（Philip Seymour Hoffman）

2. 艾瑪·史東 （Emma Stone）

3. 丹尼爾·戴-路易斯（Daniel Day-Lewis）

4. 丹佐·華盛頓（Denzel Washington）

5. 妮可·基嫚（Nicole Kidman）

6. 丹尼爾·卡盧亞（Daniel Kaluuya）

7. 宋康昊（Song Kang Ho）

8. 凱特·布蘭琪（Cate Blanchett）

9. 柯林·法洛（Colin Farrell）

10. 佛蘿倫絲·普伊（Florence Pugh）

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