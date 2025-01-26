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【專訪1】「金紅大廚」姐妹何美、Amanda年菜PK戰　開場不到3分鐘就ＯＯ

▲「金紅大廚」姐妹何美、Amanda年菜PK戰， 開場不到3分鐘就ＯＯ。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

迎接農曆新年，藝人何美和Amanda攜手變身「金紅大廚」，首度挑戰年菜PK！然而，兩人自嘲「廚藝零基礎」，讓廚房變成爆笑戰場，活動才開場不到3分鐘，Amanda因切菜竟切到自己的指甲，讓何美當場笑到崩潰，驚呼：「還好不是切到手，不然直接送急診！」現場氣氛瞬間炸裂，直接從廚藝比拼進入綜藝現場模式。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

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▲何美和Amanda兩位不擅廚藝的姐妹首次挑戰家常年菜 。（圖／記者王威智攝）

何美和Amanda便展現滿滿「姐妹鬥嘴」模式，互虧對方的廚藝和裝扮。Amanda穿著金色上衣應景，自豪地表示自己準備了「元寶水餃」，象徵財富與好運，但在切菜時卻不慎切到指甲，當場尖叫，還好沒有見血受傷，何美則趁機虧道：「妳是打算用指甲當隱藏配料嗎？」兩人一來一往，逗得全場工作人員笑聲不斷。

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼Amanda現場炫技元寶水餃藏彩蛋！豈料不到3分鐘就切到指甲。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

另一邊，何美主打「紅燒豆腐」，她邊切豆腐邊得意表示：「這是我煎過最漂亮的豆腐，簡直可以拿去比賽！」但在煎豆腐過程中，她又忍不住喊：「太危險了，我的盾牌呢！」逗得Amanda頻頻翻白眼，笑說：「妳的豆腐才危險，煎得太鹹，小心大家吃完洗腎！」兩人一邊吐槽一邊料理，現場氣氛就像一場廚房脫口秀。

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼廚房秒變脫口秀！何美紅燒豆腐秀自信，Amanda爆笑吐槽「吃完小心洗腎」。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

Amanda的元寶水餃特意在水餃中藏了一枚一元硬幣，希望能增添新年的趣味與寓意，並表示：「誰吃到就代表今年好運來！」而何美則自信表示，她的紅燒豆腐色香味俱全，還調侃：「這麼漂亮的豆腐，簡直想帶回家表框！」不過，兩人雖然菜色看起來精美，但試吃環節意外笑點滿滿。

錄影期間，KID和峮峮突然亂入，帶來更高能的笑果。KID在試吃後直呼：「這也太難吃了吧！」現場氣氛瞬間炸裂，下一集結局更精彩：究竟誰能成功吃到那顆隱藏的幸運硬幣？想知道誰的年菜PK會勝出？下集揭曉！

►►►大家還看了：

【專訪2】何美、Amanda年菜PK試吃互誇！KID、峮峮爆笑真言「ＯＯ好難吃」

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

▲何美、Amanda年菜PK試吃互誇！KID、峮峮爆笑真言「ＯＯ好難吃」。（圖／記者姜國輝攝）

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