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【專訪2】何美、Amanda年菜PK試吃互誇！KID、峮峮爆笑真言「ＯＯ好難吃」

▲ 何美、Amanda年菜PK試吃互誇！KID、峮峮爆笑真言「ＯＯ好難吃」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

娛樂圈熱鬧迎新年！藝人何美與Amanda化身「金紅大廚」，在年菜PK中使出渾身解數，一道紅燒豆腐對決元寶水餃，兩人互誇對方手藝不手軟，場面一度溫馨。然而，當特邀嘉賓KID與峮峮現身試吃後，現場秒變爆笑劇場，KID一句「ＯＯ好難吃！」讓全場笑到噴淚！

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

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▲何美和Amanda兩位不擅廚藝的姐妹首次挑戰家常年菜 。（圖／記者王威智攝）

何美和Amanda兩位不擅廚藝的姐妹首次挑戰家常年菜，何美精心準備了紅燒豆腐，而Amanda則端出象徵財富的元寶水餃，還在其中一顆藏了一圓硬幣，象徵新的一年:一元復始的吉祥寓意，誰吃到就代表新年好運。兩人各自使出拿手絕活，還不時誇讚對方，現場氛圍一度充滿暖意，宛如姐妹情深的廚房日常。

採訪過程笑料百出，兩人互相試吃對方的料理，Amanda忍不住「嫌棄」何美的紅燒豆腐：「你的味道很淡，要不要沾我的醬油？」而何美也不甘示弱，看到Amanda用力撒蔥，驚訝大笑：「難怪會說撒那麼多！」試吃過程笑聲連連，兩人一邊「嘴硬」吐槽對方，一邊又真誠誇讚對方手藝，「好吃耶，這次成功了！」氣氛歡樂又溫馨。

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼試吃場秒變爆笑劇場！KID「亂入」吐槽Amanda水餃：這根本餛飩吧！（圖／記者姜國輝攝）

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,紅燒豆腐,水餃,kid,峮峮,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

試吃過程爆笑連連，兩人邊吐槽邊真心讚美，直到被隔壁棚錄影的KID和峮峮聽到笑聲，忍不住前來「亂入」。KID一口咬下Amanda的水餃，直言：「好難吃！這根本不像水餃，像餛飩啦！」峮峮則在試吃紅燒豆腐後，露出微妙的表情，邊點頭邊尷尬補充：「嗯，這次可以……甜甜的。」全場笑到飆淚，讓何美與Amanda哭笑不得。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼幸運水餃險成迷！金幣最終現身，何美驚呼引爆全場歡呼。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,何美吃水餃吃到1元,過年留稿。（圖／記者姜國輝攝）

然而，眾人試吃了近20顆水餃卻遲遲找不到那顆幸運水餃，Amanda藏在水餃內的一枚「金幣」始終沒有被吃到，現場氣氛愈加緊張。Amanda邊吃邊狂冒汗，忍不住吐槽：「怎麼變成大胃王節目了！」直到何美最一聲驚呼，金幣終於現身，全場歡呼不已，結束了這場趣味橫生的PK賽。

賽後，何美與Amanda不忘向粉絲送上滿滿的祝福：「蛇來蛇去，沒有煩惱，健康平安！」Amanda更幽默壓韻道：「蛇麼都精彩，蛇麼都快樂！」下集，「新年願望藏心機！何美直言『婚』進度　Amanda爆『啃老』絕招」，好姐妹爆笑互動，敬請期待。

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【專訪1】「金紅大廚」姐妹何美、Amanda年菜PK戰　開場不到3分鐘就ＯＯ

▲▼何美、Amanda現場示範蛇年年菜,AMANDA水餃噴汁,何美氣噗噗。（圖／記者姜國輝攝）

▲新年願望藏心機！何美直言「婚」進度，Amanda爆「啃老」絕招。（圖／記者姜國輝攝）

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娛樂圈, 年菜PK, 何美, Amanda, KID, 峮峮, 小鬼, 蛇年, 新年, 綜藝, 唱片, 戲劇

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