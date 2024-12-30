小編闖禍「粉絲群現男體不雅片」！　安溥三度鞠躬致歉

圖文／鏡週刊

安溥2024年12月22日在大陸蘇州舉辦「時寐」個人演唱會最後一站，在開演前一天下午，她的小編卻在微博上傳了男性裸體影片，正面、側面，或是張開大腿露出第三點，而且有些重點部位都套上了「貞操鎖」，尺度之大讓人咋舌！粉絲的反應更是充滿驚嚇與負評不斷。

▲安溥忙著「時寐」演唱會演出，卻遇上小編誤植裸體影片的烏龍事件。（圖／鏡週刊）



安溥的「時寐」演唱會於2023年8月從台北起跑，歷經1年多的巡演，原本將於蘇州完美收場，卻沒想到最後一場演出前，發生微博小編上傳裸體影片的事件，讓安溥只能在演唱會上三度鞠躬道歉。

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男體重點部位 貞操鎖

據悉，該名小編本來是要分享安溥音樂節回顧影片，卻不小心誤傳了私人裸照組成的影片，上傳微博不到5分鐘就發現出了大錯，因此急忙將影片下架，隨即為了避免讓影片外流，也一一與分享影片的網友及網站溝通，盼能將不雅影片下架。

▲安溥的小編將各種角度的裸照分享上了安溥的官方微博，嚇到許多粉絲。（圖／翻攝自微博／鏡週刊）

雖然第一時間就緊急處理，安溥的許多粉絲仍看到了不雅影片，紛紛直呼受驚了，因為有些畫面的重點部位都套上了「貞操鎖」，部分網友更將影片內容多加註解，在網路上瘋傳了「貞操鎖」的畫面。

▲在得知失誤後，安溥所屬聯成娛樂立馬發出致歉函，為小編出錯道歉。（圖／翻攝自微博／鏡週刊）

該名小編相當自責與懊惱，所屬的聯成娛樂立即發出致歉函。在安溥上台前，工作人員也鼓起勇氣告訴她誤植影片一事，她思考了許久該如何解決，上台後說：「聽說今天網路上面出事了，有沒有人嚇到啊？出了問題，還是要關心一下覺得驚嚇或者不知道怎麼反應的人，我今天在這裡鞠三個躬，對於造成恐慌，深深致歉，不好意思，深深的對不起。」說完即第一次彎腰九十度鞠躬。

三度鞠躬道歉 解危機

▲安溥曾以〈最好的時光〉獲得第三十四屆金曲獎年度歌曲獎的榮耀。（圖／鏡週刊）

隨後，聊起擔心演唱會過程有些不盡人意或是不完善的地方，謝謝歌迷一路的擔待跟包容，再度鞠躬五秒鐘。而第三個鞠躬是為了出錯的工作人員，安溥說：「因為失誤而公開自己隱私的人，這件事讓我很心疼。如果有人跟我一樣心疼跟悲傷，謝謝你們跟我一起關心受傷的人。」

安溥藉由三個鞠躬化解誤植影片的失誤，不但不責怪出錯的工作人員，反而為小編感到心疼，這個做法在網路上大受好評，指她面對重大錯誤還能選擇原諒並代為道歉，避免小編受到輿論傷害，簡直是天使歌手。

▲安溥（右）與張鈞甯（左）是閨密，兩人常在生活上彼此加油打氣，更會互挺對方。（圖／鏡週刊）

對此，安溥所屬聯成娛樂回應：「公司內部已就各層面深自檢討，我們再次對受到影響並承受風波的相關人們致上最深的歉意，非常慚愧，我們會繼續檢討與改進，謝謝大家。」

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