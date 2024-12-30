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MIRROR舞者重癱2年首次外出！住院照曝…牧師爸：不可能成為現實

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿Mo（李啟言）自2022年男團MIRROR演唱會發生意外後，頸椎爆裂導致癱瘓，經歷兩年多的康復之路，在醫護人員、女友蘇芷晴（SoChing）以及爸爸李盛林牧師的照顧下，出現明顯的進步。他的爸爸近日接受電台訪問，分享了阿Mo的近況，且本人IG也首度上傳住院照。

▲▼舞者阿MO接受創新治療，復原進度。（圖／翻攝自IG）

▲舞者阿MO重癱2年，接受創新手術治療後，復原有明顯進步。（圖／翻攝自IG）

綜合港媒報導，李盛林牧師接受《舊日的足跡》節目訪問，透露7月阿Mo接受了一項創新的神經手術，這項技術有效刺激神經，幫助他逐步得以手腳輕微擺動，雖然仍需機器輔助，但這種進步讓他感到欣喜，因為不再只是被動地接受治療。

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此外，日前醫院附近飯店舉辦了聖誕派對，阿MO首次坐輪椅外出，爸爸說「他很開心，四處望，因為他完全沒試過像這樣，坐輪椅推過去」。且他的女友蘇芷晴（SoChing）時常來醫院探望，且現在重拾舞蹈老師工作，聖誕派對因為有工作所以沒有參加。

阿Mo的IG繼2022年發生意外後，僅在2023年與女友共同發打氣文，而今年12月18日，IG首度曬出他與爸爸的合照，爸爸戴著口罩陪伴在身邊，而他的右手手臂入鏡，看得出人坐在輪椅上，身穿病人服，PO文是指身邊的爸爸「大概是唯一一個如此愛我，並每天真心關注我每一絲細微進步的人」。

▲▼舞者阿MO接受創新治療，復原進度。（圖／翻攝自IG）

▲阿MO的IG難得公開自己與爸爸的合照。（圖／翻攝自IG）

李盛林每週都會為兒子撰寫代禱信，不僅記錄兒子的康復進展，也分享脊椎神經治療的新技術，希望能幫助有相同需求的人。他透露阿Mo現在沒之前瘦，變得比較結實，還是繼續留長髮，且說話清晰，能靠語音跟外界溝通，下個月又要進入新的治療，並充滿信心地說：「曾經看似不可能的治療，如今在阿Mo的身上正逐步成為現實。」

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