火星人布魯諾「婚禮獻唱價」被嫌太貴！　西洋歌手婚禮演出身價表曝光

圖文／鏡週刊

在西方名人圈相當受歡迎的婚禮策劃師瑪西布魯（Mary Blum），最近受訪時爆料當初珍妮佛羅培姿（Jennifer Lopez）2021年在曾與前職棒選手A-Rod（Alexander Emmanuel Rodriguez）交往時計畫結婚，考慮邀請火星人布魯諾（Bruno Mars）擔任婚禮歌手，但一聽到價碼就嫌貴、打消念頭。

瑪西布魯說，在珍妮佛與A-Rod還沒分手時，曾一度檢視過婚禮歌手的名單，所以她主動建議，要不要找火星人布魯諾？恰好自己之前與火星人布魯諾，曾一起在另外一場婚禮上獻唱，當時酬勞是美金500萬元。沒想到珍妮佛回她：「別太誇張！」

珍妮佛羅培姿在2017年與前職棒選手A-Rod約會，2019年訂婚，但因為疫情爆發的關係，曾兩度延後婚禮日期，最後於2021年宣佈分手。珍妮佛當時解釋，兩度延後婚禮的原因，主要是受到疫情影響、避免群聚，「我們必須計畫好婚禮，到底想要什麼，但我不知道是否能夠真的辦到。取消的原因，是因為我們真的沒有討論過，反正也不急，我們想等到能舉辦時再說。」但不到半個月，就發表聲明表示決定分手。

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至於2022年珍妮佛羅培姿與跟班艾佛列克（Ben Affleck）在占地87英畝的喬治亞州私人莊園、花費破台幣千萬元的婚禮，獻唱的婚禮歌手是馬克科恩（Marc Cohn）。找他的理由，是20多年前曾說，假使有一天要在這辦婚禮的話，馬克科恩是很完美的婚禮歌手人選。

▲碧昂絲去年的巡迴演唱一票難求，但早在2018年就受邀前往印度參加首富嫁女兒婚禮獻唱，當時收到約美金600萬元的酬勞。（東方IC）

既然請火星人布魯諾在婚禮獻唱，索價要美金500萬元，大家都想知道，請出這些一流大咖歌手在婚禮表演的話，需要花多少錢？

蕾哈娜（Rihanna）今年3月受邀前往印度，替印度首富穆克什安巴尼（Mukesh Ambani）之子，阿南特安巴尼（Anant Ambani）的訂婚儀式演唱，大概拿到美金630萬元的酬勞。因為多年以來蕾哈娜已經很久沒有公開演出了，所以當晚的演出片段還被婚禮賓客拍下來、在社交媒體上瘋傳。但婚禮總計花費美金6億元，所以相形之下這一點也不太貴。

既然身為印度首富，穆克什安巴尼在2018年嫁女兒的時候，也狂灑鈔票、找來巨星擔任婚禮歌手，當時是碧昂絲（Beyoncé）獻唱，據悉當時碧昂絲收到美金600萬元的酬勞。而他的另外一位兒子，阿卡什安巴尼（Akash Ambani）在2019年於瑞士舉辦訂婚派對時，找來「酷玩樂團」（Coldplay）主唱克里斯馬汀（Chris Martin）獻唱，雖然詳細酬勞沒有對外公佈，但是光是預約出席費就逼近美金93萬6,000元。

▲今年3月受邀前往印度參加首富之子的訂婚儀式獻唱，蕾哈娜拿到美金630萬元。（東方IC）

而這場在瑞士的訂婚派對一共長達3天3夜（這不是張惠妹的歌名，是真的人家玩了3天3夜），光只有一組大咖歌手是不夠的，所以阿卡什安巴尼又找來「魔力紅」（Maroon 5）獻唱，據悉他們的酬勞約美金150萬元。

從這不難看出來，印度首富穆克什安巴尼非常喜歡找大咖藝人來家裡的喜事上演唱，因此大家也非常期待「印度理想國」接下來會端出什麼菜色。可惜的是，他的3個子女都結婚了，所以應該沒有什麼藉口可以再搞派對、找大咖來助陣，不過我們可以期待也許他生日的時候，再度豪擲千金，請出更多難得的大咖，像是泰勒絲（Taylor Swift）等級的大咖出馬獻唱，或者像是珍妮佛羅培姿請不起的火星人布魯諾，就看有錢人展現鈔能力了。



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