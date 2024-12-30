愛莉莎莎又遭炎上！三天前才搭濟州航空喊「逃過一劫」　網怒轟：沒同理心

記者孟育民／台北報導

韓國濟州航空29日發生重大空難，該班機載有173名韓國乘客、2名泰國乘客以及6名機組人員，共計181人，除了2名獲救的空服員外，其他乘客全數罹難，導致無數家庭破碎，消息令眾人悲痛不已，韓國政府宣布全國哀悼7天。網紅愛莉莎莎在IG限動發文談及此事，除了透露3天前才搭過這航線之外，同時也直呼：「覺得躲過一劫，好恐怖。」言論一出慘遭網友炎上，痛批她的發言沒同理心。

▲愛莉莎莎發言又遭到網友炎上。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎在文中提到，自己平時頻繁往返於泰國與韓國之間，與這次的濟州航空空難事件擦身而過。她寫道：「一天到晚飛泰國到韓國的我，覺得躲過一劫。」附上3個哭臉的表情符號透露，自己在3天前才搭乘該航線，讓她不禁直呼「好恐怖」，並在文末以「RIP」為本次事件的罹難者哀悼。

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▲愛莉莎莎看到空難新聞有感而發。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

沒想到貼文一出，讓大批網友感到反彈，紛紛留言出征，直呼：「真的感到慶幸就放在心裡，講出來讓人覺得沒同理心」、「說這句話真的沒必要吧」、「這也能蹭」、「昨天搭的都沒說話了，區區三天蹭什麼」、「你逃過一劫，那其他人呢？」、「難道飛機上的人該死嗎？」、「躲過一劫用在這不太適合」、「根本踩著別人的痛苦來消費」。不過也有網友表示，她只是把感受講出來，沒必要拿出來出征，掀起兩派討論。