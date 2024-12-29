ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

八點檔女神秀深邃事業線！　「渣男友劈腿富家女」被瞞鼓裡拍婚紗

記者黃庠棻／台北報導

女星茵芙這次在三立八點台劇《願望》中飾演傻白甜的戀愛腦，腦中只有男友。但飾演茵芙男友的李睿紳同時又和富家女何依霈簽下愛情合約，不但要成為對方的假男友、背著正牌女友約會過夜，甚至得還謊稱正宮是自己的親妹。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

茵芙笑說自己年輕的時候，跟劇中詩涵的一樣眼光不精準，總是傻傻地相信對方，完全不去思考合理性跟邏輯性，經過幾次慘痛教訓，就像是繳學費上課的概念，這幾年才把自己的等級鍛鍊起來，懂得判斷跟分析。茵芙自從不再輕易相信男人「說了什麼」，而是去看對方「做了什麼」以後，現在精準度大大提升，連看身邊姐妹的男人也都很準，還能兼差當預言家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

而經過年齡成長，茵芙說現在是超級理性派，身邊最親近的人總說她是真人版「芙莉蓮」，很難被甜言蜜語給打動，直呼「聽到好聽話當然還是會開心一下，但很難因為這樣被打動」。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

劇中李睿紳同時追兩女，他笑說「這應該不是渣吧，因為在未結婚前，每個人都有多選擇的權利」，茵芙則笑說「要是我遇到劇中這種渣男，我會直接離開對方，然後把自己努力變好，在各方面都努力提升自己，生活要更豐富，讓自己層次變更高，努力讓自己變得非常有魅力、有吸引力，讓他知道自己錯過了多美好的女朋友，讓他後悔莫及就是最棒的報復。」

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

這次在劇中再穿婚紗，連李睿紳都笑說和茵芙已經穿過很多次，因為以前曾一起拍過婚紗型錄。茵芙曾說過沒有結婚的壓力，但還是有人好奇，她是否還有再披婚紗的憧憬，他一秒笑答「完全沒有」，坦言這幾年披婚紗都是因為拍戲，而且通常都是大場面或重情緒的戲，所以想到要穿婚紗就會覺得麻煩。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

事實上，茵芙和李睿紳10幾年前時，所屬同家經紀公司，很常一起當婚紗公司樣本的模特兒。當時因為還很年輕，穿婚紗去各地拍照時總是很興奮，即便是拖著重重的裙襬上山下海、入水騎馬，也都覺得只要照片漂亮就值得了，所以總是笑的很開心。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

而茵芙隔了近15年再次跟李睿紳一起拍婚紗，因為在戲裡是有感情基礎，所以拍攝時就不像以前只有燦笑；加上彼此都更熟悉，也有一定的默契在，有更多表情跟互動可以表現，拍起來效果也更好。後來連很多工作人員看到成果照，都驚嘆拍得超成功。而李睿紳也笑說，一般拍婚紗男人都比較沒耐性，而他剛好恰恰相反，老婆反而緊張，曾當過模特兒的他要一步步的指導該要怎麼拍比較美。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

辣網美奈奈子「4女共侍1夫」淪富商小三！　遭挖在成人平台直播...SWAG證實

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩　爆病重多日父母貼身陪拍戲

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」　劇組黑幕曝光

濟州航空墜機！MBC演藝大賞「決定取消」　3大台恐全面停播綜藝

張惠妹大巨蛋第三場才唱6首歌　突喊「我累了」：先走了

閨蜜心疼：趙露思早在上個月就不對勁！　代報平安「曝復健進度」

趙露思爆罹重度憂鬱「160cm剩38kg」！老闆還在旅遊　粉絲洗版開罵

趙露思重病休養有端倪！曾公開吐露「非常不想做這行」：我不快樂

趙露思早不對勁「被迫連40天工作」！　粉列血汗行程嗆：命差點沒了

濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了

納豆依依7年前被看衰「結婚就吃包皮」　她翻出截圖不忍了：記得履行

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

願望, 陳謙文, 茵芙, 陳子玄, 李睿紳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 梁赫群遭女星陷害「被長官罵到臭頭」！　公開對方身份：很大咖
  2. 濟州航空墜機124罹難！歌迷憂「台跨年行程取消」　SJ-L.S.S.主辦發聲了
  3. 周杰倫日本相見寶可夢總裁！　「獲800萬稀有卡」：開心到快飛上天
  4. 北一女校長「臉書呼叫賈永婕」突道歉！她被圈粉親回應：身教勝於一切
  5. 温嵐父親27日過世　悲慟道別「老爸 ，我們彩虹橋上見」
  6. 陸男星劇組驚爆「武行集體侵犯女子」！拍床上片炫耀　官方急發聲
  7. Energy首登上海開唱　Toro肚貼粉絲臉頰...噴笑畫面曝光
  8. 六月爆婚變「挽救13年婚姻」！　于美人聽關鍵字作勢離場...暖心發聲
  9. 《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼
  10. 女星嫌太累「拍戲第一天突罷工」！　阿Ken一聽驚呼：我認識

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366