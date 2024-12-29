八點檔女神秀深邃事業線！　「渣男友劈腿富家女」被瞞鼓裡拍婚紗

記者黃庠棻／台北報導

女星茵芙這次在三立八點台劇《願望》中飾演傻白甜的戀愛腦，腦中只有男友。但飾演茵芙男友的李睿紳同時又和富家女何依霈簽下愛情合約，不但要成為對方的假男友、背著正牌女友約會過夜，甚至得還謊稱正宮是自己的親妹。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

茵芙笑說自己年輕的時候，跟劇中詩涵的一樣眼光不精準，總是傻傻地相信對方，完全不去思考合理性跟邏輯性，經過幾次慘痛教訓，就像是繳學費上課的概念，這幾年才把自己的等級鍛鍊起來，懂得判斷跟分析。茵芙自從不再輕易相信男人「說了什麼」，而是去看對方「做了什麼」以後，現在精準度大大提升，連看身邊姐妹的男人也都很準，還能兼差當預言家。

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▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

而經過年齡成長，茵芙說現在是超級理性派，身邊最親近的人總說她是真人版「芙莉蓮」，很難被甜言蜜語給打動，直呼「聽到好聽話當然還是會開心一下，但很難因為這樣被打動」。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

劇中李睿紳同時追兩女，他笑說「這應該不是渣吧，因為在未結婚前，每個人都有多選擇的權利」，茵芙則笑說「要是我遇到劇中這種渣男，我會直接離開對方，然後把自己努力變好，在各方面都努力提升自己，生活要更豐富，讓自己層次變更高，努力讓自己變得非常有魅力、有吸引力，讓他知道自己錯過了多美好的女朋友，讓他後悔莫及就是最棒的報復。」

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

這次在劇中再穿婚紗，連李睿紳都笑說和茵芙已經穿過很多次，因為以前曾一起拍過婚紗型錄。茵芙曾說過沒有結婚的壓力，但還是有人好奇，她是否還有再披婚紗的憧憬，他一秒笑答「完全沒有」，坦言這幾年披婚紗都是因為拍戲，而且通常都是大場面或重情緒的戲，所以想到要穿婚紗就會覺得麻煩。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

事實上，茵芙和李睿紳10幾年前時，所屬同家經紀公司，很常一起當婚紗公司樣本的模特兒。當時因為還很年輕，穿婚紗去各地拍照時總是很興奮，即便是拖著重重的裙襬上山下海、入水騎馬，也都覺得只要照片漂亮就值得了，所以總是笑的很開心。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）

而茵芙隔了近15年再次跟李睿紳一起拍婚紗，因為在戲裡是有感情基礎，所以拍攝時就不像以前只有燦笑；加上彼此都更熟悉，也有一定的默契在，有更多表情跟互動可以表現，拍起來效果也更好。後來連很多工作人員看到成果照，都驚嘆拍得超成功。而李睿紳也笑說，一般拍婚紗男人都比較沒耐性，而他剛好恰恰相反，老婆反而緊張，曾當過模特兒的他要一步步的指導該要怎麼拍比較美。

▲茵芙和李睿紳為《願望》拍婚紗照。（圖／三立提供）