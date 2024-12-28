直擊／陳傑憲來看張惠妹了！　率中華隊5球員現身大巨蛋...現場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）今（28日）在台北大巨蛋舉辦第3場演唱會，作為音樂圈盛事，今晚台下依然星光聚集，包括張小燕、Ella、楊謹華、許富凱、彭佳慧、王陽明和蔡詩芸夫妻、張清芳、A-Lin、張清芳、謝盈萱、林心如和霍建華夫婦、蘇有朋、動力火車、玖壹壹等。中華隊12強隊長陳傑憲也帶領岳東華、林安可、江國豪、陳晨威以及潘傑楷到場，吸引眾多民眾搶拍。

▲12強隊員岳東華（左起）、林安可、江國豪、陳傑憲、陳晨威、潘傑楷出席張惠妹大巨蛋演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

陳傑憲說自己比較喜歡唱阿妹的抒情歌，因為歌詞跑比較慢，而他之前在周杰倫演唱會上高歌，被許多民眾驚艷他的歌聲，是否未來有發片計畫？他則回應：「我本質是球員，把關注度放球場就好。」而統一獅蘇智傑也低調跟著12強球員們到場，但並未現身合照及受訪。

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Ella今天帶著7歲兒子勁寶到場，她笑說以前都會放張雨生、張國榮的歌給他聽，並且介紹給勁寶，後來某天她放〈三天三夜〉，勁寶童言童語問她：「她（阿妹）還活著嗎？」讓全場聽了笑翻，因此Ella說這次就是要帶勁寶來看張惠妹本尊，但因門票有限，老公「解孵」今天沒有到場。

▲Ella也來看阿妹。（圖／記者林敬旻攝）

而她今天也忍不住向阿妹喊話：「阿妹只要你健健康康，繼續唱，我們會一直聽你唱歌！」還自己講到哽咽。她二度來到大巨蛋，S.H.E是否有機會也挑戰大巨蛋？Ella笑說順其自然，為了避免一直被追問，還當場豪氣說請現場媒體吃炸雞，相當逗趣。

楊謹華日前自爆腳被木屑刺傷還緊急送醫治療，她今天透露已經完全康復，「走跳都ok，絕對跳，已經準備開開心心enjoy她的歌聲！」而她之前和老公一起去高雄看阿妹演唱會，老公因此被圈粉，因此今晚她也帶老公一起到場。

▼楊謹華、張清芳、玖壹壹洋蔥和健志、王陽明蔡詩芸夫妻、彭佳慧、許富凱欣賞阿妹演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

