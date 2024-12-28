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獨／堂弟牽線！曾寶儀聖誕前夕同台小S　「交換了很珍貴的禮物」

記者蕭采薇／專訪

曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》拍下數名癌症患者、家屬和專家們直面疾病，重新理解生命的勇氣與價值。而在監製、也是就曾寶儀堂弟曾國駿的牽線下，她也在聖誕前夕去上了《小姐不熙娣》，提到錄影過程，阿寶說：「我們交換了很珍貴的禮物。」

▲▼曾寶儀合體導演男友林明謙電影《交換禮物》首映會，曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾寶儀以監製和主持人的身份，推出紀錄片《交換禮物》。（圖／記者周宸亘攝）

曾國駿從事電影投資及製片工作，更與《小姐不熙娣》的製作人B2一起合作了《艾嘉食堂》，兩人是好友也是戰友。而曾國駿身為《交換禮物》的監製，據悉就是在這層關係下，牽線讓曾寶儀到《小姐不熙娣》宣傳，也成為該片唯二電視通告的其中之一。

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紀錄片前後歷時六年，曾寶儀日前接受《ETtoday星光雲》專訪，坦言：「這個旅程已經走到一半，腳很酸，但另個階段才剛開始。這次宣傳《交換禮物》的心情很不一樣，是總結了我對生命的看法，走很多年才到今天。」

▲曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作，紀錄片《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

▲《交換禮物》記錄的一名癌友小琦，正是堂弟曾國駿的未婚妻。（圖／双喜提供）

當年曾寶儀、小S因成為同一位男人的前後任而轟動一時，不過雙姝在2015年的金鐘獎上大和解，小S主動cue舊情人與曾寶儀上台合照，成為當晚典禮最高潮。而2022年曾寶儀獨挑大梁主持金鐘獎，表現備受肯定，小S也留言獻上鼓勵「厲害喔！」阿寶則回應：「哎喔，謝謝妳啦！」並附上三顆愛心，溫暖的互動令網友動容。

這次將電影唯二的電視宣傳，其中一個就獻給《小姐不熙娣》，據悉阿寶並沒有遲疑。錄影時間剛好是聖誕節前夕，《ETtoday星光雲》記者詢問：「有和小S交換禮物嗎？」曾寶儀賣關子說：「有，我們交換了很珍貴的禮物。」至於細節則先保密，待節目播出後就知分曉。

▲▼1018金鐘慶功小S,派翠克-小S徐熙娣 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾寶儀在聖誕前夕上了《小姐不熙娣》，與小S「交換禮物」 。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

《交換禮物》耗時6年，走訪全球探訪多位病友、醫生、專業團隊，而寶媽其實也曾三度罹癌，但曾寶儀表示，很多人以為是媽媽的緣故讓她開始走向探索癌症的道路，「但其實我一直是樂於拿自己身體做實驗的人，我很希望能健康地活著。」

曾寶儀也感嘆：「其實最親近的人最難被說服，我爸媽都很不聽我的話。但我又能證明我是對的嗎？所以我也尊重他們做的任何決定，如果還要逼迫他們要接納我的想法，那我真的是一個辛苦得不得了的女兒。」阿寶說，他尊重父母為自己的人生負起責任，「但他們需要我陪伴跟意見，我會在。」

▲▼曾寶儀,寶媽。（圖／記者許宥孺攝）

▲寶媽（右）曾三度罹癌，曾寶儀（左）認為子女最重要的是陪伴。（圖／資料照／記者許宥孺攝）

面對寶媽三度罹癌，曾寶儀坦言：「說真的不可能完全平靜，一定會想『怎麼又來了』，這是人之常情。」身為子女，常面對父母生病卻不願就醫的困境，曾寶儀也分享不同的思路：「他們不去看病，背後可能有非常多理由，也許是沒辦法面對那個結果，也許不想改變。」

▲▼曾志偉嗆她「多餘」挨批過份　曾寶儀曝真實心境。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）

▲曾寶儀近日與父親曾志偉，一同在《夜市王》擔任評審。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）

「也許爸媽需要的，是一點點排解內心真實的恐懼。但很多時候沒有好好坐下來，他們也不會和你聊這件事，但其實人想像出來的恐懼是最恐懼的，他們最害怕面對究竟是什麼？也許不是疾病。」曾寶儀說，《交換禮物》想講的，其中一件事就是縮短恐懼，「我覺得或許對大家都是個機會，可以打開談論這話題的可能性。」《交換禮物》全台上映中。

▲▼曾寶儀合體導演男友林明謙電影《交換禮物》首映會曾寶儀，林明謙。（圖／記者周宸亘攝）

▲紀錄片《交換禮物》是曾寶儀與交往19年的導演男友林明謙首度合作。（圖／記者周宸亘攝）

 

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曾寶儀, 交換禮物, 小S, 小姐不熙娣, 曾國駿, 林明謙

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