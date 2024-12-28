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龍俊亨新婚愛意藏不住！開IG放閃泫雅：今天跟老婆逛街～　女婿視角曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓偶像夫妻檔龍俊亨、泫雅於10月結婚，小倆口沈浸於新婚的喜悅中，近日更被網友發現兩人默默開了一個「放閃帳號yong_seobang」，英文直翻韓文為「龍女婿」，紀錄兩人的新婚日常，以老公的口吻寫下陪妻子逛街、吃飯的點滴，看得粉絲直呼甜蜜！

▲▼龍俊亨新婚愛意藏不住，小帳放閃泫雅。（圖／翻攝自yong_seobang IG）

▲龍俊亨新婚愛意藏不住，小帳放閃泫雅。（圖／翻攝自yong_seobang IG）

該帳號於11月28日開設，龍俊亨貼出老公視角，甜蜜寫著「今天有要買的東西，於是跟老婆外出了，在附近吃了拉麵，還點了一杯會讓老婆不開心的啤酒喝」，倆人搭了車，卻遇到輪胎刺到釘子的意外，但他樂觀表示「如果不是我踩到的話，釘子就會是別人踩到，我就當作是救了別人，笑一個吧！」

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▲▼龍俊亨新婚愛意藏不住，另外開小帳放閃泫雅。（圖／翻攝自yong_seobang IG）

▲龍俊亨新婚愛意藏不住，以「龍女婿」的視角發文。（圖／翻攝自yong_seobang IG）

小倆口沈浸於新婚的甜蜜之中，龍俊亨11月30日接著更新，「今天跟老婆去逛街，各自買了一雙冬天的鞋子，回家路上還外帶了餃子湯吃」，簡單日常溢出滿滿幸福感。

「yong_seobang」帳號直到近日才被粉絲發現，泫雅與龍俊亨本人都有按讚，令歌迷一窺兩人的新婚生活，現已吸引逾2千粉絲點讚。

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龍俊亨, 鄭俊英, 泫雅

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