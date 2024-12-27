ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嚴藝文搭飛機宛如人生跑馬燈　恐嚇導演「摸到我胸部你就完蛋」

記者葉文正／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往「五島」，一座位於日本長崎縣西部的群島——五島列島，製作單位選擇這個很多日本人沒去過甚至沒聽過的地方，導演許志成表示「我們就非常好奇，在這樣的小島上，為什麼會有台灣人選擇定居在這呢？」因此製作團隊帶著三位主持人搭乘飛機到九州再轉日本國內線航班的小飛機抵達五島，本身就很害怕坐飛機的嚴藝文坐上小飛機更是膽戰心驚，連飛行經驗豐富的楊貴媚和鍾欣凌都坦承遇亂流感到恐慌。

▲禾浩辰如雪中白馬王子拯救困在雪地的鍾欣凌 感動讚他：好像在拍偶像劇。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

▲禾浩辰(中)如雪中白馬王子拯救困在雪地的鍾欣凌 感動讚他：好像在拍偶像劇。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

在五島經營民宿「五島時光」的台灣媳婦LOIS，與日本人賢太先生開啟了二婚生活，LOIS在接受節目訪問時坦言自己遠赴日本跨國之戀背負著不少壓力，因為二婚的關係需要承受的比一般人更多，當被問及是否有勇氣跟LOIS一樣為愛走天涯？三位姐姐同時陷入沈思，楊貴媚率先回答：「我應該沒有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲禾浩辰如雪中白馬王子拯救困在雪地的鍾欣凌 感動讚他：好像在拍偶像劇。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

▲風田(右)與姐姐們在田澤湖。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

節目中，鍾欣凌和嚴藝文突然想到幫媳婦評分的環節，讓LOIS得到一個來自日本公公的低分震撼彈，當下表現得相當堅強，但事後接受節目採訪時落下強忍已久的眼淚，坦言自己是有壓力、有委屈、有責任在，鍾欣凌面對如此堅強的LOIS也不禁佩服：「她很勇敢主動去面對，我抱她的時候覺得很感動，因為她好小的一個女生卻有好強大的意志。」鍾欣凌也含淚對LOIS精神喊話：「每個人都是100分的媽媽。」也坦言做媳婦已不容易，何況還有語言、文化的隔閡，希望給予LOIS力量，繼續朝著她的夢想前進。

▲禾浩辰如雪中白馬王子拯救困在雪地的鍾欣凌 感動讚他：好像在拍偶像劇。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

▲嚴藝文(右)當評審笑歪。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

在稍微整理情緒之後，LOIS帶著三位主持人和五島鮮肉擔當宋偉恩體驗賢太雜誌社特派記者工作，除了拜訪住在五島的台灣人外，還帶三位姐姐及宋偉恩去體驗當地非常刺激的「滑草」活動，宋偉恩是四人中率先挑戰的，原本想展現英勇的一面，結果沒想到姿勢奇異，挑戰失敗，鍾欣凌看到噴笑：「哇賽！草原上好大的一隻喇牙。」

接著訪問在五島定居的台灣人，首先拜訪了年僅25歲的子涵在五島教英文，還沒有永住權的她卻因為對五島一見鐘情，已經在當地買下一棟老房子並全部自己整修裝潢，嚴藝文很佩服地說：「25歲就知道自己要幹嘛真的很厲害，最重要的是他行動力十足。」

因為工作而被派到五島的馬來西亞混血兒WILL，雖然是因為公事而來，卻也被這個非常有人情味的地方吸引，當姐姐們問到如果不是因為工作會想要繼續住在這裡嗎？WILL說了一句讓所有人動容的話：「我很想，因為我找到一個很棒的地方，我應該為它而努力。」遠赴五島成為日本媳婦的利井奶奶，不但是LOIS民宿前身婦產科醫院的醫生娘，更是將起家厝的婦產科醫院送給了LOIS，讓她能繼續將這份溫暖傳承下去，這間「五島時光」民宿不但是利井奶奶的起家厝，現在也成為了LOIS的起家厝，這份愛與傳承讓三位主持人相當感動。

即將迎來最後一站的秋田，人事物也讓姐姐們印象深刻，尤其是秋田雪景，鍾欣凌形容田澤湖湖水平靜到像一面鏡子，楊貴媚分享當時第一次看到秋田田澤湖雪景的心情：「我都被美景嚇傻了，好像說話要變很小聲，走路輕輕的，生怕會吵醒如沉睡般的小baby。」鍾欣凌讚嘆：「那裡美得像明信片，可以看到周圍的山脈就像在水裡面一樣，好像一幅畫。」但她也哭笑不得地說：「本來想說要拍全景紀錄這美麗的景色，結果我怎麼拍都會有風田的頭，因為他身高190，被全方位卡位了。」

秋田的先鋒鮮肉擔當禾浩辰雖然只有跟姐姐們相處短短的一天，但卻也讓三位姐姐們印象深刻，鍾欣凌回想當時分享：「秋田真的很冷他看起來又穿的很單薄，所以很想給他一個擁抱，但他在雪地裡感覺又很悠然自得，之後才知道原來他其實每年都會去滑雪，所以當天他在雪地裡就很像身手矯健的英雄一樣，有種雪地白馬王子的感覺，跟他在一起就很有拍偶像劇的氛圍。」

因習慣在雪地行走，禾浩辰就擔起照顧三位姐姐的責任，貼心走在姐姐們身邊，提醒腳步和扶著鍾欣凌、嚴藝文在雪地爬行，甚至幫鍾欣凌一步一步抬腳向前，讓原本已經體力耗盡，幾近崩潰的鍾欣凌相當感動。在雪地裡溫暖的不只有禾浩辰還有許志成導演，導演怕嚴藝文滑倒還很暖心地想要在斜坡下護著他，結果嚴藝文很擔心地說：「不行，等一下下去擋住，你摸到我胸部你就完蛋了！」

五島的人情味和秋田的絕美雪景將在《老少女奇遇記2》播出，五島篇於本週日（12/29）播出，老少女主持群也將在五島遇到許多讓他們難以忘懷的人事物。《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作，節目每週日晚間8點在台視、晚間9點在八大戲劇台正式播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

推薦閱讀

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

公司證實「趙露思深夜送醫」！現況曝光　宣布：暫停後續所有工作

公司證實「趙露思深夜送醫」！現況曝光　宣布：暫停後續所有工作

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

「樂天新有菜」北海道外露內衣！上圍被看光 隊友：我沒了…震撼2萬人

「樂天新有菜」北海道外露內衣！上圍被看光 隊友：我沒了…震撼2萬人

愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元

愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

公司證實「趙露思深夜送醫」！現況曝光　宣布：暫停後續所有工作

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

「樂天新有菜」北海道外露內衣！上圍被看光 隊友：我沒了…震撼2萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊貴媚, 嚴藝文, 鍾欣凌, 老少女奇遇記

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YOASOBI香港演唱會爆插曲！　男粉「全程站著應援」遭保安強制抬離
  2. 郭富城來台「才唱4首歌就受傷」！　工作人員衝上台...燈直接關一半
  3. NewJeans抗戰到底！連獲2獎「自主消音團名」　台上高喊：謝謝閔熙珍
  4. 嚴藝文搭飛機宛如人生跑馬燈　恐嚇導演「摸到我胸部你就完蛋」
  5. 王彩樺帶正妹女兒來看郭富城！　林志穎驚曝「和天王有這層關係」
  6. 美女主播「生日前夕得B流」　張宇無奈吐槽：什麼爛巧合！
  7. ADOR硬起來保護NewJeans！　宣布「惡意誹謗、性騷擾者已受懲罰」
  8. 吳宗憲談曾國城失言「電視還容下你這胖子主持」　沈玉琳認為知錯能改道歉很對
  9. 納豆依依登記結婚完成終身大事 正式婚宴還要喬檔期
  10. 謝金燕50歲生日「飛香港追愛」勾肩嘟嘴狂親！　網笑：是天生一對

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366