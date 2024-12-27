嚴藝文搭飛機宛如人生跑馬燈　恐嚇導演「摸到我胸部你就完蛋」

記者葉文正／台北報導

台視、八大播出的實境節目《老少女奇遇記》第二季前往「五島」，一座位於日本長崎縣西部的群島——五島列島，製作單位選擇這個很多日本人沒去過甚至沒聽過的地方，導演許志成表示「我們就非常好奇，在這樣的小島上，為什麼會有台灣人選擇定居在這呢？」因此製作團隊帶著三位主持人搭乘飛機到九州再轉日本國內線航班的小飛機抵達五島，本身就很害怕坐飛機的嚴藝文坐上小飛機更是膽戰心驚，連飛行經驗豐富的楊貴媚和鍾欣凌都坦承遇亂流感到恐慌。

▲禾浩辰(中)如雪中白馬王子拯救困在雪地的鍾欣凌 感動讚他：好像在拍偶像劇。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

在五島經營民宿「五島時光」的台灣媳婦LOIS，與日本人賢太先生開啟了二婚生活，LOIS在接受節目訪問時坦言自己遠赴日本跨國之戀背負著不少壓力，因為二婚的關係需要承受的比一般人更多，當被問及是否有勇氣跟LOIS一樣為愛走天涯？三位姐姐同時陷入沈思，楊貴媚率先回答：「我應該沒有。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲風田(右)與姐姐們在田澤湖。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

節目中，鍾欣凌和嚴藝文突然想到幫媳婦評分的環節，讓LOIS得到一個來自日本公公的低分震撼彈，當下表現得相當堅強，但事後接受節目採訪時落下強忍已久的眼淚，坦言自己是有壓力、有委屈、有責任在，鍾欣凌面對如此堅強的LOIS也不禁佩服：「她很勇敢主動去面對，我抱她的時候覺得很感動，因為她好小的一個女生卻有好強大的意志。」鍾欣凌也含淚對LOIS精神喊話：「每個人都是100分的媽媽。」也坦言做媳婦已不容易，何況還有語言、文化的隔閡，希望給予LOIS力量，繼續朝著她的夢想前進。

▲嚴藝文(右)當評審笑歪。（圖／桂田文化藝術基金會、桂田文創）

在稍微整理情緒之後，LOIS帶著三位主持人和五島鮮肉擔當宋偉恩體驗賢太雜誌社特派記者工作，除了拜訪住在五島的台灣人外，還帶三位姐姐及宋偉恩去體驗當地非常刺激的「滑草」活動，宋偉恩是四人中率先挑戰的，原本想展現英勇的一面，結果沒想到姿勢奇異，挑戰失敗，鍾欣凌看到噴笑：「哇賽！草原上好大的一隻喇牙。」

接著訪問在五島定居的台灣人，首先拜訪了年僅25歲的子涵在五島教英文，還沒有永住權的她卻因為對五島一見鐘情，已經在當地買下一棟老房子並全部自己整修裝潢，嚴藝文很佩服地說：「25歲就知道自己要幹嘛真的很厲害，最重要的是他行動力十足。」

因為工作而被派到五島的馬來西亞混血兒WILL，雖然是因為公事而來，卻也被這個非常有人情味的地方吸引，當姐姐們問到如果不是因為工作會想要繼續住在這裡嗎？WILL說了一句讓所有人動容的話：「我很想，因為我找到一個很棒的地方，我應該為它而努力。」遠赴五島成為日本媳婦的利井奶奶，不但是LOIS民宿前身婦產科醫院的醫生娘，更是將起家厝的婦產科醫院送給了LOIS，讓她能繼續將這份溫暖傳承下去，這間「五島時光」民宿不但是利井奶奶的起家厝，現在也成為了LOIS的起家厝，這份愛與傳承讓三位主持人相當感動。

即將迎來最後一站的秋田，人事物也讓姐姐們印象深刻，尤其是秋田雪景，鍾欣凌形容田澤湖湖水平靜到像一面鏡子，楊貴媚分享當時第一次看到秋田田澤湖雪景的心情：「我都被美景嚇傻了，好像說話要變很小聲，走路輕輕的，生怕會吵醒如沉睡般的小baby。」鍾欣凌讚嘆：「那裡美得像明信片，可以看到周圍的山脈就像在水裡面一樣，好像一幅畫。」但她也哭笑不得地說：「本來想說要拍全景紀錄這美麗的景色，結果我怎麼拍都會有風田的頭，因為他身高190，被全方位卡位了。」

秋田的先鋒鮮肉擔當禾浩辰雖然只有跟姐姐們相處短短的一天，但卻也讓三位姐姐們印象深刻，鍾欣凌回想當時分享：「秋田真的很冷他看起來又穿的很單薄，所以很想給他一個擁抱，但他在雪地裡感覺又很悠然自得，之後才知道原來他其實每年都會去滑雪，所以當天他在雪地裡就很像身手矯健的英雄一樣，有種雪地白馬王子的感覺，跟他在一起就很有拍偶像劇的氛圍。」

因習慣在雪地行走，禾浩辰就擔起照顧三位姐姐的責任，貼心走在姐姐們身邊，提醒腳步和扶著鍾欣凌、嚴藝文在雪地爬行，甚至幫鍾欣凌一步一步抬腳向前，讓原本已經體力耗盡，幾近崩潰的鍾欣凌相當感動。在雪地裡溫暖的不只有禾浩辰還有許志成導演，導演怕嚴藝文滑倒還很暖心地想要在斜坡下護著他，結果嚴藝文很擔心地說：「不行，等一下下去擋住，你摸到我胸部你就完蛋了！」

五島的人情味和秋田的絕美雪景將在《老少女奇遇記2》播出，五島篇於本週日（12/29）播出，老少女主持群也將在五島遇到許多讓他們難以忘懷的人事物。《老少女奇遇記2》由桂田文化藝術基金會、桂田文創聯合出品，麗群影視製作，節目每週日晚間8點在台視、晚間9點在八大戲劇台正式播出。