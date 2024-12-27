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王彩樺帶正妹女兒來看郭富城！　林志穎驚曝「和天王有這層關係」

記者蔡琛儀／台北報導

香港天王郭富城今（27日）在台北小巨蛋五度開唱，睽違5年來台演出的他，包括周杰倫、林志穎夫妻、王彩樺、楊丞琳、五堅情、Ozone、賴雅妍、王力宏、羅志祥、吳奇隆等大咖藝人都送上花籃。

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-王彩華。（圖／記者黃克翔攝）

▲王彩樺和女兒庭庭來看郭富城演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

王彩樺身為頭號「城粉」，今天也帶著大女兒庭庭一起到場，她笑說雖然不認識郭富城，也沒有跟他合作過，但自己每一場都會來看，「不敢說是郭太太，畢竟我當過太多人的太太。」還說自己老公剛好也跟郭富城一樣，擁有大眼睛和高挺鼻子。

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林志穎也現身台北小巨蛋，他和郭富城是車友，這次一到小巨蛋，立刻到後台找郭富城敘舊，兩人一講到關於車的話題，話匣子就關不起來，郭富城不顧自己還在妝髮，迫不及待大聊特聊，睽違5年看到林志穎大兒子Kimi長大了也嚇了一跳，而林志穎2022年出車禍，目前恢復狀況良好，郭富城也不忘關心他的近況。

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-林志穎。（圖／記者黃克翔攝）

▲林志穎和郭富城是車友。（圖／記者黃克翔攝）

談到近況，林志穎說：「我就跟月亮一樣越來越圓越來越好，上次去杰倫演唱會，謝謝他幫我拍的不錯，我會越來越好，不只聽媽媽，也要聽醫生的話，會定期檢查。」而他也說，上次站在周杰倫大巨蛋舞台上，覺得很感動：「每次都說要等大巨蛋蓋好，結果真的蓋好了，我感受舞台時也默默許下心願，會努力讓自己越來越好。」他透露體力有一直在進步中，「保持熱愛的心情面對人生，要從內而外，不停把正面能量給大家。」至於今年跨年他將陪伴家人度過，避掉一些工作養好身體。

▼ 高宇蓁、蔡詩萍林書煒夫婦、周蕙、賴雅妍。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-高宇蓁。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-蔡詩萍夫婦。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-周蕙。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 郭富城ICONIC世界巡迴演唱會-賴雅妍。（圖／記者黃克翔攝）

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