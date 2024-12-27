《勸世三姊妹》空降紐約百老匯　「幕後推手超大咖」鐵達尼號、紅磨坊都有關

記者蕭采薇／綜合報導

台灣音樂劇作品《勸世三姊妹》先前創下場場秒殺的驚人紀錄，一票難求的盛況，被譽為現象級音樂劇。明年1月將成為首次登上紐約百老匯演出的本土作品，幕後的重要推手，除了躍演劇團的藝術總監兼導演曾慧誠外，還有一位來自紐約百老匯、倫敦劇場界的專業製作人丁墾（Ken Dingledine)。

▲轟動全台的音樂劇《勸世三姊妹》，即將登場紐約百老匯。（圖／躍演提供）

入行百老匯音樂劇製作30年、打造東尼獎《紅磨坊》（Moulin RougeThe Musical）音樂劇的丁墾下月即將來台，他盛讚：「我看過成千上百部的劇場，很難有作品能夠真正打動我，但卻被《勸世三姊妹》感動，尤其是最後一幕，當兄妹為父親舉行葬禮時，音樂、舞台設計和故事情節完美地融合在一起，呈現出一個非常精彩的戲劇瞬間。我深深感觸到我們每個人都在尋求與父母和解的過程。這一刻讓我渴望父親和母親能夠陪伴在我身邊。」

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台灣本土原創音樂劇《勸世三姊妹》，透過雲林虎尾三姊妹的家族故事作為出發，刻畫台灣牽亡文化。明年1月23日至25日也確定將登上紐約42街的劇院Theatre Row演出4場。前進百老匯一級戰區，並非容易之事，背後最大功臣、是擁有超過30年的戲劇製作和版權授權經驗的丁墾，丁墾過去即將多部知名音樂劇引入大中華地區，包括《澤西男孩》（Jersey Boys）、《鐵達尼號》（Titanic the Musical）以及改編電影的《羅馬假期》（Roman Holiday）等，今年年中也應台中歌劇院之邀，到台分享產業經驗，是此行業中的佼佼者。

▲丁墾將帶領《勸世三姊妹》赴紐約演出，並將協助未來英語化的大工程。（圖／台中歌劇院提供）

出身自藝術之家，母親是長笛演奏家，父親是雙簧管演奏家，丁墾從6歲起就是「劇場之子」。走上藝術這條路，他認為是使命也是宿命，「理解當藝術呼喚你時，你無法忽視它」。而他也分析，音樂劇是表演藝術形式中最具協作性的形式之ㄧ，他不諱言：「它結合了我最喜歡的三項技能——表演、歌唱和舞蹈，來講述一個故事。」

當這三個元素在故事中完美結合時，就能創作出引人入勝的作品，讓觀眾從歡笑到感動、甚至落淚。其次，音樂劇也符合了劇場最即時反饋的特性，對創作者是一種挑戰與刺激，更甚者，因為丁墾投身的是國際音樂劇，因此他不僅僅要關注的是同一文化脈絡下的觀眾，甚至要照顧到全球的觀眾，當看到同樣的故事在截然不同的地方和文化中感動著觀眾，是另一種鼓舞他向前的動力。

▲丁墾打造的《鐵達尼號》音樂劇也成為經典之作。（圖／攝影師Pamela Raith提供）

這次合作《勸世三姊妹》，丁墾不諱言，自己看過多次這部劇，最初吸引他的是音樂和視覺效果，但隨著他深入與團隊認識後，迅速意識到，「這部極具台灣地方色彩的故事實際上探討了家庭、愛、死亡以及如何在快速現代化的世界中調和傳統這些普世主題。這些主題在北美及歐洲的每個社區都能引起共鳴，也會感動世界各地的觀眾」，肯定此劇的國際潛力。

即將在紐約演出的《勸世三姊妹》將鎖定業界人士邀請，是台灣音樂劇敲門西方商業音樂劇市場的第一步。故事會有所修改，但不影響主幹，全劇台詞依舊會以國語及台語原汁原味呈現，也會加入一位英語旁白敘述的角色，同時搭配會有英語字幕，打破語言限制，讓觀眾更容易理解劇情。

▲丁墾（左）深耕亞洲市場多年，經常受邀出席各項大型典禮。（圖／丁墾提供）

丁墾未來也將協助《勸世三姊妹》發展為英語化及國際版本，他補充說：「西方人常說，養一個小孩需要全村的力量，要把《勸世三姊妹》帶往西方商業市場，也需要一整個村莊的力量，而這個村莊指的是『地球村』。」