ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《勸世三姊妹》空降紐約百老匯　「幕後推手超大咖」鐵達尼號、紅磨坊都有關

記者蕭采薇／綜合報導

台灣音樂劇作品《勸世三姊妹》先前創下場場秒殺的驚人紀錄，一票難求的盛況，被譽為現象級音樂劇。明年1月將成為首次登上紐約百老匯演出的本土作品，幕後的重要推手，除了躍演劇團的藝術總監兼導演曾慧誠外，還有一位來自紐約百老匯、倫敦劇場界的專業製作人丁墾（Ken Dingledine)。

▲轟動全台的勸世三姊妹即將登場紐約百老匯。（圖／躍演提供）

▲轟動全台的音樂劇《勸世三姊妹》，即將登場紐約百老匯。（圖／躍演提供）

入行百老匯音樂劇製作30年、打造東尼獎《紅磨坊》（Moulin RougeThe Musical）音樂劇的丁墾下月即將來台，他盛讚：「我看過成千上百部的劇場，很難有作品能夠真正打動我，但卻被《勸世三姊妹》感動，尤其是最後一幕，當兄妹為父親舉行葬禮時，音樂、舞台設計和故事情節完美地融合在一起，呈現出一個非常精彩的戲劇瞬間。我深深感觸到我們每個人都在尋求與父母和解的過程。這一刻讓我渴望父親和母親能夠陪伴在我身邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣本土原創音樂劇《勸世三姊妹》，透過雲林虎尾三姊妹的家族故事作為出發，刻畫台灣牽亡文化。明年1月23日至25日也確定將登上紐約42街的劇院Theatre Row演出4場。前進百老匯一級戰區，並非容易之事，背後最大功臣、是擁有超過30年的戲劇製作和版權授權經驗的丁墾，丁墾過去即將多部知名音樂劇引入大中華地區，包括《澤西男孩》（Jersey Boys）、《鐵達尼號》（Titanic the Musical）以及改編電影的《羅馬假期》（Roman Holiday）等，今年年中也應台中歌劇院之邀，到台分享產業經驗，是此行業中的佼佼者。

▲丁墾將帶領《勸世三姊妹》赴紐約演出，並將協助未來英語化的大工程。（圖／台中歌劇院提供）

▲丁墾將帶領《勸世三姊妹》赴紐約演出，並將協助未來英語化的大工程。（圖／台中歌劇院提供）

出身自藝術之家，母親是長笛演奏家，父親是雙簧管演奏家，丁墾從6歲起就是「劇場之子」。走上藝術這條路，他認為是使命也是宿命，「理解當藝術呼喚你時，你無法忽視它」。而他也分析，音樂劇是表演藝術形式中最具協作性的形式之ㄧ，他不諱言：「它結合了我最喜歡的三項技能——表演、歌唱和舞蹈，來講述一個故事。」

當這三個元素在故事中完美結合時，就能創作出引人入勝的作品，讓觀眾從歡笑到感動、甚至落淚。其次，音樂劇也符合了劇場最即時反饋的特性，對創作者是一種挑戰與刺激，更甚者，因為丁墾投身的是國際音樂劇，因此他不僅僅要關注的是同一文化脈絡下的觀眾，甚至要照顧到全球的觀眾，當看到同樣的故事在截然不同的地方和文化中感動著觀眾，是另一種鼓舞他向前的動力。

▲丁墾打造的《鐵達尼號》音樂劇也成為經典之作。（圖／攝影師Pamela Raith提供）

▲丁墾打造的《鐵達尼號》音樂劇也成為經典之作。（圖／攝影師Pamela Raith提供）

這次合作《勸世三姊妹》，丁墾不諱言，自己看過多次這部劇，最初吸引他的是音樂和視覺效果，但隨著他深入與團隊認識後，迅速意識到，「這部極具台灣地方色彩的故事實際上探討了家庭、愛、死亡以及如何在快速現代化的世界中調和傳統這些普世主題。這些主題在北美及歐洲的每個社區都能引起共鳴，也會感動世界各地的觀眾」，肯定此劇的國際潛力。

即將在紐約演出的《勸世三姊妹》將鎖定業界人士邀請，是台灣音樂劇敲門西方商業音樂劇市場的第一步。故事會有所修改，但不影響主幹，全劇台詞依舊會以國語及台語原汁原味呈現，也會加入一位英語旁白敘述的角色，同時搭配會有英語字幕，打破語言限制，讓觀眾更容易理解劇情。

▲丁墾（左）深耕亞洲市場多年，經常受邀出席各項大型典禮。（圖／丁墾提供）

▲丁墾（左）深耕亞洲市場多年，經常受邀出席各項大型典禮。（圖／丁墾提供）

丁墾未來也將協助《勸世三姊妹》發展為英語化及國際版本，他補充說：「西方人常說，養一個小孩需要全村的力量，要把《勸世三姊妹》帶往西方商業市場，也需要一整個村莊的力量，而這個村莊指的是『地球村』。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

推薦閱讀

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

「樂天新有菜」北海道外露內衣！上圍被看光 隊友：我沒了…震撼2萬人

「樂天新有菜」北海道外露內衣！上圍被看光 隊友：我沒了…震撼2萬人

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

「樂天新有菜」北海道外露內衣！上圍被看光 隊友：我沒了…震撼2萬人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

勸世三姊妹, 丁墾, Ken Dingledine

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 高宇蓁首次當電影女主角　自爆「上映前被看衰」：我不認命
  2. 徐乃麟現身愛雅婚宴　談搭檔曾國城嘴快惹禍「我不會去安慰他」
  3. 《勸世三姊妹》空降紐約百老匯　「幕後推手超大咖」鐵達尼號、紅磨坊都有關
  4. 愛雅婚宴大咖全來了　乃哥當證婚人花費500萬元
  5. 台AV女優揭「日本人習慣客套邀約」　胎尼驕傲喊：我台灣人我守信
  6. 張艾嘉鬆口「想退休」曝下一步計畫　一件好事堅持36年培養600人
  7. 曾喊話文化部「沒意思！」　陸名導耿軍《漂亮朋友》確定在台灣放映
  8. 婁峻碩、焦凡凡結婚「9名證婚人陣容超猛」！　五堅情、CGS全到齊　
  9. 賈永婕101改名遭「陸網友狂酸」　霸氣回嗆：羨慕我們自由亂說話
  10. AAA紅毯／NewJeans現身狀態超好！燦爛打招呼　金秀賢送飛吻害羞了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366