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林予晞演女記者喊「扳倒賈靜雯」　薛仕凌實習狗仔爆：車上有小本本

記者蕭采薇／台北報導

《八尺門的辯護人》團隊最新懸疑犯罪劇集《死了一個娛樂女記者之後》，是台灣首部以週刊娛樂記者為主題的影集。飾演狗仔的薛仕凌和記者的林予晞、王渝萱事前特地「實習」，笑說根本是「羊入虎口」。由於《我們與惡的距離》賈靜雯飾演新聞台主管，角色有些類似，林予晞開玩笑說：「想要趁這個角色扳倒她！」

▲《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘，監製董成瑜、製作人陳昱俐及演員林予晞、薛仕凌及王渝萱出席。（圖／鏡文學提供）

▲《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘，監製董成瑜、製作人陳昱俐及演員林予晞、薛仕凌及王渝萱出席。（圖／鏡文學提供）

為真實還原娱樂新聞的產製過程，首次飾演週刊記者的林予晞、薛仕凌、王渝萱，花了許多時間實際了解週刊環境生態，在劇组安排下加入狗仔攝影的日常跟拍工作 .學習基礎的攝影技巧、攝影機要怎麼藏、怎麼追藝人消息等的訓續課程，以及實際參與週刊娛樂組定出封面故事題「報題會議」， 讓三人至今記憶猶新。

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劇中飾演菜鳥記者的王渝萱 ，還曾在報題會議上因為題目太爛而被主管臭罵一頓，劇組講求真實的程度讓她苦笑說：「深刻體驗到身為菜鳥記者會經歷的感覺！」林予晞也說：「會被罵說『這節目都沒人要看了，報這個幹嘛！』有很大體悟，知道為什麼記者需要好好下一個吸睛的標題。」

▲《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘，監製董成瑜、製作人陳昱俐及演員林予晞、薛仕凌及王渝萱出席。（圖／鏡文學提供）

▲（左起）王渝萱、林予晞演出女記者。（圖／鏡文學提供）

令她震撼的還有一次在與資深狗仔的會議中，對方說出：「予晞啊！妳現在還住在xxx地址嗎？」而那正是她老家的地址，林予晞笑說：「跟他拍我這麼多年了，氣氛很像是大和解。那位大哥後來還送了我一台相機，因為他知道我對底片攝影有興趣。」薛仕凌也爆料：「狗仔車上都有一個小本本，上面有（藝人）車號還有地址。」

薛仕凌則是實際跟著攝影狗仔實習，他直呼：「那工作真的很無聊，要一直在車上待著，還得熟知各個建築物每個不同的停車場出口。」被問是否有因此學到躲避狗仔的技巧？薛仕凌笑說：「但我也沒有什麼好跟的吧！」不過日後若是認出狗仔，會選擇上前打招呼，「其實他們如果被認出來就是任務失敗了，我跟他們打招呼，也是讓他們可以趕快去換另一組人。」

▲《死了一個娛樂女記者之後》媒體茶敘，監製董成瑜、製作人陳昱俐及演員林予晞、薛仕凌及王渝萱出席。（圖／鏡文學提供）

▲薛仕凌飾演狗仔。（圖／鏡文學提供）

林予晞透露自己私下跟角色性在有些相似，凡事認真的她更在全劇殺青後激起求知慾 ，考上臺北大學社會學系碩士在職專班，想透過社會學反饋在角色上。重回學生身份也帶來意想不到的收穫，林予晞笑說：「我之前還參加學校的吃餃子大賽，快40歲了有重溫20幾歲的感覺。《死了一個娛樂女記者之後》自2月8日起週更兩集，更多資訊請洽官方粉絲團查詢。

 

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死了一個娛樂女記者之後, 薛仕凌, 林予晞, 王渝萱

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