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翁馨儀東京新家跨年計劃泡湯　崩潰「負能量」全丟老公：浪費一年

記者顧齊祐／綜合報導

女星翁馨儀在2013年與張菲的次子張少懷結婚，育有10歲女兒櫻桃和8歲兒子栗子，去年10月更成功在日本買房。原本計劃在新家度過今年的聖誕節和跨年的他們，卻因為裝潢工程延期，導致計畫泡湯，讓翁馨儀忍不住將負能量全倒在老公身上，發文嘆「原來裝潢會有這麼多負面情緒」。

▲翁馨儀去年10月順利在日本東京置產。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲翁馨儀去年10月順利在日本東京置產。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

翁馨儀在26日於Facebook上發文，透露她幾乎把2024年都獻給了新家的裝潢，從3月開始無數次的討論和修改。她原以為今年的聖誕節和跨年可以在新家度過，但沒想到工程延期，要等到明年才能完工。她無奈地表示「這一年感覺做了很多事，但又看似什麼都沒做」。

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▲裝潢工程延期，導致翁馨儀原訂計畫泡湯。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲裝潢工程延期，導致翁馨儀原訂計畫泡湯。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

翁馨儀也坦言，新屋的裝潢工程帶給她很多負面能量，但幸好老公張少懷一直在旁支持她的情緒。她說「原來裝潢會有這麼多負面情緒，各種抱怨、焦慮、崩潰⋯都倒在師丈身上。師丈說大魔王是產後，我想第二次大魔王就是裝潢了吧，好險我們還好好的」。

▲翁馨儀坦言，新屋的裝潢帶給她很多負面能量。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲翁馨儀坦言，新屋的裝潢帶給她很多負面能量。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

最後，翁馨儀也幽默表示「人家在回味聖誕，我在年末碎碎唸」。並藉著逛家具和吃美食來轉換心情，分享道「我們第一次吃挽肉と米，邊挑傢俱邊吃附近美食，心情比較美麗」。

▲翁馨儀與老公藉著逛家具和吃美食來轉換心情。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲翁馨儀與老公藉著逛家具和吃美食來轉換心情。（圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

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